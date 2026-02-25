Тираннозавры умели бегать на цыпочках, показал последний анализ их ног

Образ тираннозавра годами ассоциировался с гулким топотом и сокрушительной силой. Однако новые расчеты показывают, что двигался этот гигант иначе, чем считалось ранее. Исследователи пересмотрели анатомию, следы и биомеханику хищника и пришли к неожиданным выводам.

Мог ли T. Rex бежать как большая птица?

Команда ученых из College of the Atlantic провела детальный анализ способа передвижения Tyrannosaurus rex, соединив три ключевых источника данных – ископаемые следы, строение стопы динозавра и кинематику современных птиц. Результаты исследования опубликованы 25 февраля в журнале Royal Society Open Science.

Согласно модели, тираннозавр, вероятно, не ставил ногу на пятку, как это часто изображают в фильмах вроде Jurassic Park. Зато первым с землей контактировал передний отдел пальцев. Такая "носочковая" постановка стопы ближе к тому, как двигаются крупные наземные птицы.

Исследователи реконструировали механику формирования следов и пришли к выводу, что характерная форма отпечатков согласуется именно с таким сценарием. Это означает, что дистальные части пальцев брали на себя основную нагрузку во время шага, отмечает The New York Times.



След тираннозавра и схема возможного положения ноги / Изображение Адриан Туссел Бойе

Быстрее и маневреннее

Пересмотр модели походки изменил и оценку максимальной скорости хищника. Если раньше его движения считали относительно медленными из-за массивности тела, то новые расчеты дают более высокие показатели.

По оценкам авторов, верхний предел скорости мог составлять примерно 5 – 11 метров в секунду. В пересчете это около 39,6 километров в час. Для сравнения, рекордную скорость среди людей демонстрировал Усэйн Болт – 44,72 километра в час, пишет Daily Mail.

Модель также указывает на относительно короткую длину шага при высокой частоте. Такая стратегия могла обеспечивать стабильность и лучший контроль массивного тела во время движения.

Еще тяжелее, чем представляли

Параллельно с этими выводами другие исследования 2024 года предполагают, что тираннозавр мог быть на 70 процентов тяжелее, чем считалось ранее. Максимальная масса могла достигать 15 тонн. Это усложняет реконструкцию биомеханики, ведь растет нагрузка на кости и суставы.

Отдельные работы также свидетельствуют, что зубы тираннозавра могли иметь железосодержащее покрытие на зазубренных краях – подобно тому, как это обнаружили у современных комодских варанов. Такая особенность усиливала режущую способность и помогала разрывать добычу.

В совокупности новые данные демонстрируют, что образ T. Rex как медленного, тяжелого "танка" постепенно меняется. Несмотря на гигантские размеры, этот хищник, вероятно, имел более изящную и эффективную систему движения, чем предполагали ранее.