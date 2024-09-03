Исследование объяснило, почему старинные книги часто являются очень ядовитыми

Анализ книг викторианской эпохи выявил наличие токсичных материалов, таких как свинец и хром, в тканевых переплетах. Эти вещества содержались в тогдашних красителях, которые использовались для придания ярких оттенков обложкам. Анализ показал, что они все еще могут быть ядовитыми для читателей.

Скрытая опасность

Хорошая новость: если вы не будете лизать или есть старинные книги, то случайный контакт с тяжелыми металлами не приведет к поступлению в организм достаточного количества яда, чтобы нанести вам серьезный вред.

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Но более длительные контакты с такими книгами несут большую угрозу. Люди, которые много работают с антикварными изданиями, например, библиотекари и книготорговцы, подвергаются высокому риску. Результаты исследования этих опасностей были представлены на встрече Американского химического общества.

Эти старые книги с токсичными красителями могут быть в университетах, публичных библиотеках и частных коллекциях. Поэтому мы хотим найти способ, который бы позволил каждому легко определить, насколько эти книги подвергаются воздействию, и как их безопасно хранить,

– говорит Абигейл Херманн из Университета Липскомб в США.

Но давайте вернемся немного в прошлое. В 19-м веке изобрели новый класс красителей. Яркие оттенки теперь можно было получить не только с помощью труднодоступных натуральных ингредиентов. Мышьяк давал эффектные, почти неоновые зеленые и пурпурные цвета. Анилин использовали для создания глубоких черных и впечатляющих фиолетовых цветов. Другие тяжелые металлы помогают сделать красители более стойкими, дольше сохраняя их яркость.

Платой за это стало много неприятных смертей, особенно среди фабричных рабочих. Но эти красители добавляли не только в книги. Они появлялись в обоях, в одежде, косметике и других повседневных предметах, которые окружали людей. Сегодня мы, конечно же, не пользуемся вещами той эпохи, но различные антикварные предметы все еще можно найти по всему миру.

Эксперименты начинаются

В 2019 году реставраторы Мелисса Тедон и Рози Грейберн из музея, сада и библиотеки Винтертура в США заметили книгу, тканевая обложка которой была окрашена пигментом, что, как известно, содержит мышьяк. С тех пор в рамках проекта "Ядовитая книга" было обнаружено много книг по всему миру, окрашенных тем самым токсичным пигментом.

Услышав об этой инициативе, библиотекари Липскомбского университета Ян Коху и Микаэла Ратледж обратились к химику Джозефу Вайнштейну-Веббу из Липскомбского университета, чтобы выяснить, содержат ли ярко окрашенные книги из коллекции их библиотеки токсичные красители. Поэтому ученый с командой подвергли ряд экземпляров нескольким тестам, включая рентгеновскую флуоресценцию, чтобы проверить наличие мышьяка и тяжелых металлов, а также оптическую эмиссионную спектроскопию с индуктивно связанной плазмой, чтобы определить концентрацию этих металлов. Кроме того, они применили рентгеновскую дифракцию, чтобы идентифицировать молекулы пигментов, содержащих яд. Этот последний метод был применен к книгам впервые.

Все эти проверки обнаружили свинец и хром в высоких и даже опасных концентрациях в образцах. В некоторых случаях они были в форме хромата свинца (II), желтого пигмента, наиболее известного благодаря яркой окраске "Подсолнухов" Винсента Ван Гога. Но хромат свинца(II) содержит равное количество свинца и хрома, а в книгах было обнаружено гораздо более высокую концентрацию свинца, чем хрома. Это, вероятно, означает, что используются другие красители, которые содержат другие концентрации металлов. Исследователи еще работают над тем, чтобы выяснить, какие именно.

Тем временем книги были запечатаны в пластик, а свободный доступ к ним отныне закрыт: некоторые образцы содержали вдвое больше свинца и в шесть раз больше хрома, чем допускают нормы, установленные Центром контроля и профилактики заболеваний США.