Лучшие альтернативы OLED: 5 телевизоров по совету экспертов: 5 телевизоров по совету экспертов

OLED-телевизоры считаются эталоном качества изображения, но подходят не всем из-за высокой цены и особенностей работы. Эксперты назвали несколько моделей без OLED, которые предлагают яркую картинку, хорошую производительность и часто лучше подходят для светлых помещений.

Хотя OLED-панели обеспечивают почти идеальный черный цвет благодаря отсутствию подсветки, они не являются универсальным выбором. Такие модели обычно дороже, могут быть менее надежными в долгосрочной перспективе и не всегда комфортны для просмотра при ярком освещении. Об этом пишет BGR.

Какие телевизоры без OLED действительно заслуживают внимания?

Альтернативой выступают LED-LCD, QLED и Mini LED телевизоры от брендов вроде Samsung, Sony, TCL и Hisense. Они лучше справляются с дневным светом и часто избавлены от проблемы рывков при воспроизведении 24 fps. Эксперты профильных изданий отобрали пять моделей, которые стоит рассмотреть.

Samsung QN90F. Это один из флагманских QLED-телевизоров с разрешением 4K. Модель демонстрирует очень яркую и насыщенную картинку как в обычном режиме, так и при HDR. Матовое покрытие экрана эффективно борется с бликами, что делает телевизор хорошим вариантом для светлых комнат.

Несмотря на отсутствие Dolby Vision, поддержка HDR10+ позволяет получить яркие акценты и насыщенные цвета. Также модель имеет четыре порта HDMI 2.1 и поддерживает до 4K/165Hz, что делает ее пригодной для игр.

Sony Bravia 7. Mini LED телевизор от Sony сочетает высокую яркость, детализированную картинку и достойный звук. Это редкий случай, когда встроенные динамики могут частично заменить саундбар.

Модель доступна в нескольких диагоналях и работает на платформе Google TV. Она поддерживает Dolby Vision и имеет HDMI 2.1 с частотой до 4K/120Hz. Среди минусов – ограниченные углы обзора, поэтому лучший опыт будет при просмотре прямо перед экраном.

TCL QM8K. Этот Mini LED телевизор отличается высокой яркостью и глубоким локальным затемнением, что приближает его к OLED по качеству контраста. Он хорошо подходит как для домашнего кинотеатра, так и для ярких помещений.

Модель поддерживает все основные HDR-форматы, имеет HDMI 2.1 и частоту до 4K/144Hz. Работает на Google TV и доступна в больших диагоналях. Как и в других подобных телевизорах, углы обзора не являются идеальными.

Hisense QD7QF. Бюджетный вариант, который предлагает больше, чем ожидается за свою цену. Благодаря полноматричной подсветке с локальным затемнением телевизор обеспечивает контраст и качество изображения, характерные для более дорогих моделей.

Базовая версия работает на 4K/60Hz, но более крупные диагонали поддерживают 144Hz. Есть игровые функции вроде VRR и ALLM. Система Fire TV позволяет пользоваться голосовыми командами Alexa.

Vizio Quantum Pro. Еще один Mini LED телевизор с поддержкой 4K/120Hz и четырьмя портами HDMI 2.1. Он работает с Dolby Vision и HDR10+, имеет качественное локальное затемнение и хорошую передачу цветов.

Как пишет SlashGear, cреди преимуществ – точная цветопередача, поддержка VRR и стабильная работа в играх. Модель доступна в двух популярных размерах и ориентирована на тех, кто ищет баланс между ценой и возможностями.