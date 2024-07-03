Смотрите как внезапный торнадо подбрасывает в воздух машину, как будто это игрушка

В США на этой неделе неспокойно из-за погодных условий. Торнадо во Флориде поднял пикап, стоявший на стоянке подержанных автомобилей, и выбросил его на соседнюю дорогу.

Что произошло

Местный телеканал сообщил, что это произошло 28 июня. Торнадо категории EF-1 пронесся над Джексонвиллем, штат Флорида.

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Смерч прошел над стоянкой подержанных автомобилей на обочине главной дороги. Когда скорость ветра достигала более 160 километров в час, белый пикап, выставленный на продажу, подняло и выбросило на дорогу. Пикап приземлился на средней полосе. К счастью, водители, ехавшие в это время по дороге, избежали удара.

Видео инцидента начало распространяться в социальных сетях. На кадрах видно, что ветер несколько раз крутит машиной, а потом бросает ее на дорогу, перегораживая путь встречному транспорту, и заставляя одного из водителей нажать на тормоза, когда пикап приземлился перед ним.

Смотрите как торнадо поднимает машину: видео

К счастью, в инциденте никто не пострадал. Однако местные СМИ сообщают, что шторм обесточил более 7000 жителей Флориды, сорвал крыши с домов и вырвал с корнями деревья.

Сейчас в США сезон ураганов. Каждый год страна переживает многочисленные штормы, многие из которых сопровождаются торнадо. В этом году еще задолго до прихода первого урагана ученые предупредили, что следует ожидать, что нынешний сезон будет сильнее, чем предыдущие. Это обусловлено изменением климата.