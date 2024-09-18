Toyota Sienna позвонит водителям, если они забудут ребенка в горячей машине

Все знают, что нельзя оставлять детей в горячей машине, но это не значит, что все всегда об этом помнят. К тому же не каждый действительно понимает, насколько горячей может быть машина, даже когда на улице не так уж и тепло. Чтобы помочь с этим, производители начали добавлять функции, которые напоминают проверить заднее сиденье, когда водитель паркуется. Toyota сделала еще один шаг вперед.

Как это будет работать

Advanced Rear Seat Reminder использует радар миллиметрового диапазона волн внутри автомобиля, чтобы проверять движение после того, как транспортное средство было припарковано. Если система считает, что владелец оставил кого-то позади, она присылает оповещение.

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Если автомобиль зафиксирует определенный порядок действий, характерный для покидания машины водителем, а потом все равно почувствует движение внутри, система включит аварийную световую сигнализацию и выдаст звуковой сигнал.

Через 90 секунд, если вы все еще не вернулись, чтобы проверить автомобиль, а движение все еще зафиксировано, он подаст вам сигнал на смартфон.

Для этого даже не нужно приложение Toyota, ведь Sienna отправит текстовое сообщение на номер телефона, связанный с учетной записью. Но если вы все же имеете фирменное приложение, то также получите пуш-уведомление в нем.

Если вы не среагируете даже теперь, автомобиль начнет звонить.

Эту опцию можно будет также использовать для домашних любимцев, ведь их не менее часто оставляют запертыми в машинах, припаркованных на палящем солнце.

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