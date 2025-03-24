Дональд Трамп в восторге, что его 19-летний сын умеет включать компьютер и смотреть в экран

Президент США Дональд Трамп нашел крайне странный способ похвастаться своим сыном Бэрроном. В интервью своему любимому телеканалу он заявил, что 19-летний парень знает, как включить свой ноутбук, когда тот выключен.

Невероятные способности к технологиям

Когда журналистка Fox News Лора Ингрехем спросила Дональда Трампа, к чему его сын Бэррон проявляет большую склонность, выбирая между бизнесом и политикой, президент ответил, что на самом деле тот имеет способности к технологиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Он может смотреть в компьютер... Я выключаю его ноутбук и говорю: "О, хорошо". Возвращаюсь через пять минут, а он берет свой ноутбук. Я спрашиваю: "Как ты это делаешь?" [Он отвечает:] "Не твое дело, тату". У него невероятные способности к технологиям,

– сказал Дональд Трамп.

Бэррон Трамп сейчас учится в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. Ему 19 лет.

Между тем его 78-летний отец, как известно, с технологиями совсем не дружит. Бывшая помощница политика ранее заявила в суде, что президент не владеет и не пользуется компьютером, а также не имеет электронной почты. Она говорит, что ее работой было делать заметки за Трампом, поскольку он не печатал их сам. Он даже диктовал ей твиты и другие публикации для соцсетей, а также просил распечатать черновики твитов, чтобы их можно было просмотреть и отредактировать.

Кроме диктовки твитов и отказа от использования компьютера, другая бывшая помощница Трампа сопровождала его во время игры в гольф, беря с собой ноутбук и принтер, чтобы показывать президенту ободряющие новости, онлайн-посты и другие материалы, где его хвалят. Об этом писало издание Washington Post в 2022 году.

Поэтому можно понять, почему для Дональда Трампа умение включать компьютер выглядит как магия. Вероятно, он также не имеет смартфона, через который мог бы самостоятельно проверять новости и писать в соцсетях. Это открывает огромные возможности для манипуляции его мнением со стороны окружения, которое вполне может подавать президенту только удобные для определенных лиц данные и новости.