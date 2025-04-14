Трамп хочет, чтобы NOAA вместо погоды и экологии занималось поддержкой ископаемого топлива

Дональд Трамп, который отрицает глобальное потепление, хочет радикально изменить миссию ключевого агентства США по вопросам климата и погоды. Вместо климатических исследований NOAA теперь должно сосредоточиться на поддержке ископаемого топлива и сокращении экологических программ. Это обернется большими проблемами для всего мира, а не только для США.

Трамп хочет, чтобы NOAA прекратило климатическую работу

Администрация Дональда Трампа предложила масштабную реорганизацию Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), которое десятилетиями было главным агентством по вопросам климата и погоды не только в США, но и во всем мире. Согласно внутреннему меморандуму Белого дома, NOAA должна отказаться от климатических исследований и переориентироваться на поддержку добычи ископаемого топлива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Ранее Трамп увольняет сотни работников агентства NOAA, и это может повлиять на весь мир

В документе, который подготовило Административно-бюджетное управление, предложено ликвидировать Офис океанических и атмосферных исследований – основное исследовательское подразделение NOAA, изучающее океаны, атмосферу, климат и погодные системы. Его полное расформирование станет ключевым моментом в сокращении бюджета агентства – с предыдущих 6,1 миллиарда долларов до 4,5 миллиарда долларов уже в этом году.

Бюджет на операции, исследования и оборудование NOAA в 2026 году планируют урезать на 38% – до 3,47 миллиарда долларов. Среди наиболее разрушительных инициатив – передача функций по защите морских млекопитающих и видов, находящихся под угрозой исчезновения, в другое агентство – Службы рыбных ресурсов и дикой природы, что может оставить серьезные пробелы в экологическом контроле.

Предложенные изменения являются частью более широкой стратегии Трампа, которая включает сокращение государственных расходов, сворачивание климатических инициатив и расширение энергетического сектора США. В меморандуме говорится о необходимости "ликвидировать расточительную идеологию", "прекратить поддержку воук-наративов" и сосредоточиться на "освобождении американской энергии".

В документе также указано, что NOAA должна прекратить участие в проекте GeoXO – новом поколении спутников для мониторинга климата и погоды, разработанном совместно с NASA. В результате наблюдения из космоса будут значительно сокращены, а акцент сделают только на метеорологических данных.

Кроме того, план предусматривает полное прекращение финансирования климатических, метеорологических и океанологических лабораторий, а также образовательных программ и грантов. Отменяется поддержка таких инициатив, как программа "Морской грант", которая финансировала науку и образование в десятках университетов.

По словам бывшего руководителя NOAA Рика Спинрада, эти меры свидетельствуют о намерении не просто сократить NOAA, а фактически демонтировать его. Эндрю Розенберг, который работал в NOAA при администрации Обамы, назвал инициативу "разрушительной" и "идиотской", указав на угрозу как для науки, так и для рыбной промышленности.

Документ также предусматривает, что NOAA должна изменить приоритеты в сфере рыболовства, поставив на первое место интересы ископаемой энергетики. Это включает отмену усилий по сохранению сред обитания, восстановление видов и межюрисдикционных экологических грантов.

Какие последствия

Стоит отметить, что это предложение противоречит предыдущим заявлениям министра торговли Говарда Лутника, который ранее уверял Конгресс, что не планирует распускать NOAA. Однако документ с изложенным проектом реорганизации агентства, подтвержденный источниками, свидетельствует об обратном – курс на демонтаж экологической и климатической миссии NOAA уже взят.

Последствия резкого сокращения функций агентства или вообще его ликвидации будут масштабными. NOAA – это главный источник точных прогнозов погоды, ураганов, штормов, наводнений и пожаров.

Если сократить возможности, США потеряют эффективную систему предупреждения . Это означает больше смертей, большие экономические убытки, коллапс инфраструктуры и меньше времени на подготовку к чрезвычайным ситуациям. Страна ежегодно страдает от ураганов, которые с каждым разом только усиливаются. Непонимание потенциальной угрозы приведет к росту количества жертв и денежных потерь.

. Это означает больше смертей, большие экономические убытки, коллапс инфраструктуры и меньше времени на подготовку к чрезвычайным ситуациям. Страна ежегодно страдает от ураганов, которые с каждым разом только усиливаются. Непонимание потенциальной угрозы приведет к росту количества жертв и денежных потерь. Без климатических исследований NOAA правительства, ученые, аграрии, энергетические компании не смогут планировать будущее – будь то засухи, или наводнения, или повышение уровня моря. Это как управлять авто на шоссе с закрытыми глазами. И хуже всего – это будет не только проблема США. NOAA поставляет данные всему миру.

– будь то засухи, или наводнения, или повышение уровня моря. Это как управлять авто на шоссе с закрытыми глазами. И хуже всего – это будет не только проблема США. NOAA поставляет данные всему миру. NOAA – один из ключевых игроков в глобальной экологической науке. Его спутниковые данные, океанические наблюдения и совместные программы с другими странами – основа для глобального понимания климата. Если США выйдут из этого процесса, возникнет "информационная дыра", которую не так просто заполнить .

. Сокращение финансирования лабораторий, университетских программ и климатических инициатив уничтожит тысячи рабочих мест для ученых, аналитиков, техников . США начнут терять человеческий капитал, способный решать экологические и энергетические вызовы.

. США начнут терять человеческий капитал, способный решать экологические и энергетические вызовы. Принуждение NOAA помогать нефтедобыче выглядит как попытка превратить научное учреждение в лоббистский инструмент . Но это подрезает стратегическую независимость страны в долгосрочной перспективе – вместо инвестиций в устойчивую энергетику, будет ставка на старые, рискованные модели.

. Но это подрезает стратегическую независимость страны в долгосрочной перспективе – вместо инвестиций в устойчивую энергетику, будет ставка на старые, рискованные модели. Без мониторинга океанов, атмосферы, изменений среды – США станут более уязвимыми к разливам нефти, морских инфекций, инвазивных видов, гибели биоразнообразия . Это не просто "экологические проблемы" – это угроза пищевой безопасности, здоровью и экономике.

. Это не просто "экологические проблемы" – это угроза пищевой безопасности, здоровью и экономике. Уменьшение роли NOAA – сигнал, что США больше не хотят быть научным флагманом. Это позволит другим странам, таким как Китай, перехватить инициативу в космических наблюдениях, климатической аналитике, стандартах безопасности и международных исследовательских партнерствах.

Ликвидация или сокращение NOAA – это не просто административная реформа. Это риск для жизни, экономики и глобального будущего. И это тот случай, когда внутренняя политика США может стать глобальной катастрофой.