Трамп сворачивает планы NASA по Луне, хотя будущий директор агентства обещал, что этого не будет

Администрация Трампа предложила новый бюджет, который может резко изменить приоритеты NASA – уменьшить финансирование миссий на Луну и переориентировать усилия агентства на Марс. Это противоречит предыдущим обещаниям будущего главы агентства сохранить лунную программу.

Что происходит с NASA

Белый дом объявил о планах сократить программу NASA по исследованию Луны. В новом проекте бюджета администрация Дональда Трампа предлагает существенные урезания финансирования, которые могут серьезно ударить по научным и исследовательским инициативам агентства. Согласно данным Планетарного общества, NASA потеряет 24% бюджета – около 6 миллиардов долларов, что станет крупнейшим годовым сокращением в истории США, сообщает 24 Канал.

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Несмотря на то что космическая и земная науки потеряют больше всего, направление пилотируемых полетов получит примерно 1 миллиард долларов дополнительно – для "новых инвестиций в программы, ориентированные на Марс". Такая смена акцентов, как следует из документа, отражает стремление Трампа перенести фокус с Луны на Красную планету.

В предложении говорится о прекращении финансирования сверхдорогих и уже затянутых проектов, таких как ракета Space Launch System (SLS) и космическая капсула Orion после миссии Artemis 3. Последняя должна впервые за более чем 50 лет вернуть людей на Луну, а ее запуск предварительно запланирован на 2027 год. Также предлагается отменить строительство лунной орбитальной станции NASA Gateway, миссию по возвращению образцов с Марса и значительно сократить деятельность на борту Международной космической станции.

В документе указано, что бюджет обеспечит "переход к более экономически эффективным коммерческим решениям для лунных полетов", которые должны прийти на смену SLS и Orion, финансируемым государством. Такой подход может принести существенные выгоды Илону Маску и его компании SpaceX.

Илон Маск обрадуется

Ранее Маск открыто критиковал программу Artemis, назвав Луну "отвлекающим фактором", и заявил, что главной целью должен быть Марс. Его корабли Dragon и ракеты Falcon уже используются NASA для доставки астронавтов на МКС, а Starship до сих пор разрабатывается для будущих более длительных полетов.

Если этот бюджет будет принят в предложенном виде, компания Маска может получить огромную выгоду в виде новых заказов. Кроме того, сам Маск порадует свою давнюю мечту о Марсе, которую он обещает осуществить уже не один год.

Что говорят в правительстве

Окончательное решение еще не принято. Программа Artemis имеет широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе, и отмена ее на таком этапе может вызвать жесткое сопротивление законодателей. Они уже предупредили, что это будет серьезной ошибкой.

Джаред Айзекман – будущий глава NASA, миллиардер и астронавт SpaceX – высказал мнение, что программы по исследованию Луны и Марса могут сосуществовать. На слушаниях в Конгрессе он заявил, что не собирается отменять полеты к Луне и не будет прекращать программы SLS и Orion. Но сейчас его позиция относительно нового курса Трампа и предложенного бюджета неизвестна.

Похоже, впереди острые дискуссии в Конгрессе, а будущее лунной программы снова под угрозой.