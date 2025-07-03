Третий случай в истории: в Солнечной системе нашли новый межзвездный объект

Астрономы обнаружили новый космический объект, названный A11pl3Z, который движется с необычайной скоростью. Его траектория и скорость свидетельствуют о происхождении из-за пределов нашей звездной системы. Это открытие может стать лишь третьим подтвержденным случаем обнаружения межзвездного гостя в истории космических наблюдений.

Исторический случай

Ученые говорят, что A11pl3Z направляется в сторону Солнца, но пролетит мимо него, не угрожая также Земле. Хотя он и приблизится к планете, расстояние между нами все равно будет оставаться очень большим. Минимальное расстояние между этим загадочным объектом и Солнцем ожидается примерно через четыре месяца. После этого он покинет нашу зону космоса навсегда, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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A11pl3Z впервые разглядели в данных, собранных системой ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) между 25 и 29 июня. Его существование было подтверждено Центром изучения околоземных объектов NASA и Центром малых планет Международного астрономического союза 1 июля. Сейчас A11pl3Z считается большим астероидом или кометой, потенциально до 20 километров в диаметре. Он движется к внутренней Солнечной системе со скоростью около 245 000 километров в час. Объект приближается из области ночного неба, где расположена перемычка Млечного Пути.

Исходя из скорости и траектории A11pl3Z, эксперты предполагают, что он происходит из-за пределов гравитационного воздействия Солнца и имеет достаточный импульс, чтобы пролететь прямо сквозь нашу космическую окрестность без замедления. Но для подтверждения этих данных нужны дополнительные наблюдения.

Траектория A11pl3Z является гиперболической, что отличает его от большинства объектов в Солнечной системе. Эксцентриситет его орбиты (изгиб относительно формы Солнечной системы) составляет около 6.05, что значительно выше, чем у предыдущих межзвездных объектов: кометы 2I/Borisov (около 3.35) и Oumuamua (около 1.02). Это указывает на чрезвычайно "прямой" путь через Солнечную систему, а не изогнутый полукруг.



Траектория A11pl3Z / Фото Дэвид Ранкин/Catalina Sky Survey

Сейчас A11pl3Z находится на расстоянии примерно в 3,8 раза большем от Солнца, чем Земля.

Его первое близкое приближение к планете состоится 3 октября , когда он пройдет относительно близко к Марсу.

, когда он пройдет относительно близко к Марсу. Позже, 23 октября, он достигнет своей ближайшей точки к Солнцу, пройдя в пределах двух расстояний Земля-Солнце. Во время его пролета мимо Солнца Земля будет находиться на противоположной стороне от звезды.

Вероятно,, ближе всего к Земле объект приблизится в декабре, когда он уже будет на пути прочь из Солнечной системы, а сама Земля продвинется чуть дальше по своей орбите.



Лучшее фото A11pl3Z / Фото Дэвид Ранкин/Catalina Sky Survey

Предыдущие межзвездные гости

До сих пор были подтверждены только два межзвездных объекта: комета 2I/Borisov, замеченная в 2019 году, и Oumuamua, сигарообразный объект, который вызвал дискуссии в 2017 году. Некоторые астрономы тогда предполагали, что Oumuamua мог быть инопланетным зондом, хотя позже эксперты склонились к версии о космическом камне, выделяющем водород. Астроном Гарвардского университета Ави Лёб даже предположил, что Oumuamua мог быть инопланетным "материнским кораблем", что породило кучу спекуляций и фантазий в интернете.

Исследователи планируют продолжать изучать A11pl3Z в течение ближайших недель и месяцев, чтобы узнать больше о его размере, форме и происхождении. Для этого будут задействованы современные инструменты. Например, Обсерватория имени Веры Рубин, самый мощный в мире оптический телескоп, что особенно эффективен в обнаружении движущихся объектов, таких как астероиды. К моменту приближения A11pl3Z телескоп, предположительно, будет уже полностью функционировать.

Также предлагается использовать марсоходы NASA для фотографирования объекта во время его пролета мимо Марса. Ави Лёб также высказал идею использования космического телескопа Джеймса Вебба для поиска признаков "негравитационного ускорения" в A11pl3Z, что могло бы указывать на вероятную искусственную двигательную систему.