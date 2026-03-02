Новый "трампфон" очень напоминает уже существующий Android-телефон

Trump Mobile продолжает готовить свой первый смартфон, T1 Phone, но новые изображения показывают: выглядит он почти так же, как существующий Android-телефон HTC U24 Pro. Это усиливает сомнения относительно истинной уникальности и производства устройства.

Американский стартап Trump Mobile, связанный с Trump Organization, уже несколько месяцев намекает на выпуск собственного Android-смартфона под названием T1 Phone. Но детали об устройстве остаются очень ограниченными – даже сами представители компании на запросы медиа практически не отвечают. Об этом пишет The Verge.

Почему T1 Phone выглядит как уже существующий смартфон?

Последние фотографии и кадры из видео-демонстрации показывают смартфон с характерным угловым корпусом, изогнутым дисплеем и необычным расположением сенсоров. По словам обозревателей, эти элементы очень напоминают дизайн HTC U24 Pro, модели Android-телефона, вышедшей в 2024 году.

Несмотря на сходство, HTC официально заявила, что не производит телефоны для сторонних брендов и не стоит за Trump Mobile. Это намекает, что оба устройства могут быть созданы одним и тем же производителем-контрактником (ODM), который работает с разными брендами.

Эксперты отмечают, что похожий дизайн у современных смартфонов встречается редко, особенно когда это сочетание угловых граней, расположение разъемов, поддержка microSD-карт и аудио-выход на одном корпусе. Это усиливает мысль, что T1 Phone не является полностью уникальным аппаратом, а в значительной степени построен на основе уже существующей модели.

Из того, что стало известно о T1 Phone, он должен иметь процессор серии Snapdragon 7, тыловую камеру 50 Мп, фронтальную камеру также 50 Мп и аккумулятор объемом около 5000 мА-ч – характеристики, схожи с HTC U24 Pro, хотя батарея у последнего немного меньше.

Как пишет Mashable, смартфон T1 уже несколько раз переносил дату запуска. С 2025 года устройство несколько раз откладывается без конкретной даты выхода. Компания выдала общие туманные заявления о близком появлении, но отсутствие четких сроков и никакой официальной подтвержденной производственной информации только добавляют вопросов.

После многочисленных споров вокруг дизайна, производства и позиционирования T1 Phone, многие аналитики теперь рассматривают его как слабо замаскированный ребрендинг существующего смартфона, а не как новую уникальную модель на рынке.