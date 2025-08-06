Тайваньская компания TSMC, единственный поставщик чипов для Apple, обнаружила попытку похищения конфиденциальной информации. Несколько нынешних и бывших работников были обвинены в краже данных о 2-нанометровом процессе производства чипов, который планируется использовать для Apple A20 в линейке iPhone 18. Власти уже осуществили аресты по этому делу.

Что известно о краже технологий у TSMC?

TSMC, будучи ключевым партнером Apple и ведущим производителем чипов в мире, недавно столкнулась с внутренним инцидентом, связанным с попыткой похищения коммерческих секретов. Инцидент касается проприетарной информации, касающейся их передового 2-нанометрового процесса производства чипов. Эта технология, как ожидается, будет интегрирована в чип Apple A20, который, по прогнозам, появится в будущей линейке iPhone 18. Apple традиционно получает доступ к самым передовым чиповым технологиям TSMC раньше других клиентов, пишет 24 Канал со ссылкой на Nikkei Asia.

Смотрите также Процессоры следующего поколения настолько дорогие, что мы вряд ли увидим их в своих смартфонах

Разработка 2-нанометрового процесса является значительным шагом вперед. Он обещает существенные улучшения как в производительности, так и в энергоэффективности. Этот процесс вводит новую архитектуру транзисторов нанолистов, которая заменяет технологию FinFET, использовавшуюся в предыдущих поколениях. По оценкам TSMC, этот переход позволит достичь прироста скорости на 10-15% или снижения энергопотребления на 25-30% по сравнению с 3-нанометровым процессом, сохраняя при этом схожую или лучшую плотность. Поэтому неудивительно, что третьи стороны хотят получить секреты изготовления этих чипов.

Утечка информации была обнаружена благодаря "необычным моделям доступа" к "критической" информации о разработке и производстве 2-нанометровых чипов во внутренней системе TSMC. Компания оперативно передала это дело тайваньским властям, что привело к аресту трех человек.

Среди задержанных - действующий инженер, бывший работник и третий подозреваемый, связь которого с компанией не разглашается. TSMC подтвердила, что приняла "строгие дисциплинарные меры" в отношении причастного персонала и инициировала судебное разбирательство. Прокуратура начала расследование, и TSMC заявила, что будет добиваться полного уголовного преследования в соответствии с законом.

Характер похищенной информации не был подробно раскрыт, но, вероятно, он касается 2-нанометрового процесса в целом, а не чего-то конкретного для чипа A20 компании Apple. Учитывая чувствительность передовых технологий, тайваньское правительство очень серьезно относится к защите таких разработок, что подчеркивает потенциальные последствия этого инцидента для национальной безопасности.

Сообщений о том, кто был заказчиком этой попытки похищения, нет. Однако, учитывая, послужной список Китая в похищении чужих технологий, не будет сюрпризом, если окажется, что за этим стоит условная HUAWEI или другая китайская компания.