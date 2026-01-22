Туманность "Глаз Бога" открылась с неожиданной стороны на новых изображениях Джеймса Вебба

Одна из самых известных туманностей ночного неба снова оказалась в центре внимания астрономов. Новое инфракрасное изображение показало знакомый объект в совершенно ином виде, заставив ученых по-новому посмотреть на процессы, происходящие в конце жизни звезды.

Как выглядит "Глаз Бога" в новом свете?

Туманность Геликс, известная также под названиями NGC 7293 и Caldwell 63, получила неофициальное прозвище "Глаз Бога" из-за характерной кольцевидной формы. Новое изображение, сделанное космическим телескопом James Webb Space Telescope, демонстрирует эту структуру значительно сложнее и в лучших деталях, чем ее видели когда-либо ранее, пишет Space.

Геликс является классической планетарной туманностью. Она сформировалась после того, как звезда с массой, близкой к массе Солнца, исчерпала запасы водорода в своем ядре. В финальной фазе эволюции внешние слои звезды были сброшены в окружающее пространство, а центральная часть сжалась до белого карлика – чрезвычайно плотного звездного остатка. Именно эти выброшенные оболочки газа и пыли формируют зрелищную туманность.



Туманность Геликс на новом снимке James Webb Space Telescope / Фото NASA, ESA, CSA, STScI, А. Паган (STScI)

Объект расположен примерно в 650 световых годах от Земли в созвездии Водолея. С астрономической точки зрения это очень близкое расстояние, поэтому Геликс давно является любимой мишенью для наблюдений. Ее открыл немецкий астроном Карл Людвиг Гардинг еще в начале XIX века, задолго до появления современных телескопов.

Новое изображение было получено с помощью камеры NIRCam, которая работает в ближнем инфракрасном диапазоне. Именно благодаря этому удалось проследить тонкую границу между чрезвычайно горячим голубым газом, вырывающимся из окрестностей белого карлика, и более холодными внешними слоями пыли и молекулярного водорода, пишет ESA. На снимке эти потоки выглядят так, будто растекаются в пространстве, создавая эффект космической лавовой лампы.



Слева показана туманность Хеликс, как ее видит Астрономический телескоп видимого и инфракрасного диапазонов. Справа – значительно меньшее поле зрения с NIRCam телескопа Джеймса Вебба / Фото NASA, ESA, CSA, STScI, А. Паган (STScI)

Сам белый карлик в центре туманности на изображении не видно. В то же время хорошо заметно его влияние: жесткое излучение ионизирует окружающий газ, заставляя его светиться и нагреваться. Дальше от центра расположены плотные карманы холодного молекулярного водорода. Именно в таких средах со временем могут формироваться сложные химические соединения.

Наше будущее

Для ученых Геликс является не только красивым объектом, но и своеобразной моделью будущего Солнца. Примерно через 5 миллиардов лет наша звезда пройдет подобный путь, превратившись в белого карлика и окружив себя планетарной туманностью.

В этом смысле новые данные от Джеймса Вебба работают как "хрустальный шар" – они показывают, чем может завершиться история Солнечной системы и одновременно напоминают, как выглядели условия до формирования планет миллиарды лет назад.