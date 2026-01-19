Что скрывает сигнал из ранней Вселенной?

Сигнал, который получили земные обсерватории, длился около 10 секунд и был классифицирован как гамма-вспышка высокой энергии. Подобные события считаются одними из самых мощных во Вселенной, ведь гамма-лучи являются самой энергетической формой электромагнитного излучения. Они возникают во время катастрофических процессов, в частности взрывов массивных звезд, сообщает 24 Канал.

Источником этого импульса, который получил обозначение GRB 250314A, считают сверхдальнюю сверхновую. По оценкам, свет от нее отправился в путь, когда Вселенной было примерно 730 миллионов лет. Из-за огромного расстояния наблюдение таких событий похоже на взгляд в прошлое – астрономы фактически видят процессы, произошедшие миллиарды лет назад.

Первым вспышку зафиксировал спутник Space Variable Objects Monitor, созданный в рамках совместного проекта Франции и Китая для поиска кратковременных космических событий. Вскоре независимые измерения подтвердили, что сигнал действительно пришел из окрестностей ранней Вселенной. Его интенсивность на Земле была слишком слабой, чтобы представлять какую-либо опасность для людей, ведь за миллиарды лет путешествия энергия значительно рассеялась.



На этом участке неба нашли необычную вспышку / Фото NASA

Особую роль в исследовании сыграл космический телескоп James Webb. Примерно через три с половиной месяца после открытия он зафиксировал послесвечение взрыва и позволил точно определить его природу. По словам ведущего автора исследования, астрофизика Эндрю Левана из университета Радбауд в Нидерландах, только благодаря возможностям Вебба удалось доказать, что источником сигнала была именно сверхновая, а не другой тип космического явления.

Больше всего ученых удивило то, что эта сверхновая выглядит почти идентично взрывам звезд в современной, гораздо более близкой к нам Вселенной, пишет Daily Mail. Теоретические модели предполагали, что первые звезды должны были быть значительно больше, горячими и нестабильными, а их взрывы – гораздо агрессивнее. Однако наблюдения этой гамма-вспышки показывают другую картину.

Почти уникальное событие

Как отмечают исследователи из NASA, подобных событий в пределах первого миллиарда лет существования Вселенной зафиксировано лишь несколько за последние 50 лет. Именно поэтому GRB 250314A считают исключительно редким и ценным для науки.

Результаты двух независимых исследований, опубликованных в журнале Astronomy & Astrophysics в конце 2025 года, подтвердили, что яркость и спектр излучения этой сверхновой почти не отличаются от характеристик значительно более поздних звездных взрывов. По данным Вебба эта сверхновая выглядит так, будто она произошла в гораздо более зрелой Вселенной.

Это открытие серьезно усложняет представление о первых эпохах после Большого взрыва. До сих пор считалось, что ранние звезды содержали значительно меньше тяжелых элементов и жили очень короткую жизнь. Теперь же появляются признаки того, что процессы звездной эволюции могли стабилизироваться значительно раньше, чем предсказывали модели.

В будущем новые миссии имеют шанс обнаружить еще более древние сигналы.

Какие еще таинственные сигналы из космоса обнаруживало человечество?