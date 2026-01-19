Що приховує сигнал із раннього Всесвіту?

Сигнал, який отримали земні обсерваторії, тривав близько 10 секунд і був класифікований як гамма-спалах високої енергії. Подібні події вважаються одними з найпотужніших у Всесвіті, адже гамма-промені є найенергійнішою формою електромагнітного випромінювання. Вони виникають під час катастрофічних процесів, зокрема вибухів масивних зір, повідомляє 24 Канал.

Джерелом цього імпульсу, який отримав позначення GRB 250314A, вважають наддалеку наднову. За оцінками, світло від неї вирушило в дорогу, коли Всесвіту було приблизно 730 мільйонів років. Через величезну відстань спостереження таких подій схоже на погляд у минуле – астрономи фактично бачать процеси, що відбулися мільярди років тому.

Першим спалах зафіксував супутник Space Variable Objects Monitor, створений у межах спільного проєкту Франції та Китаю для пошуку короткочасних космічних подій. Незабаром незалежні вимірювання підтвердили, що сигнал справді прийшов з околиць раннього Всесвіту. Його інтенсивність на Землі була надто слабкою, щоб становити будь-яку небезпеку для людей, адже за мільярди років подорожі енергія значно розсіялася.



На цій ділянці неба знайшли незвичайний спалах / Фото NASA

Особливу роль у дослідженні відіграв космічний телескоп James Webb. Приблизно через три з половиною місяці після відкриття він зафіксував післясвітіння вибуху та дозволив точно визначити його природу. За словами провідного автора дослідження, астрофізика Ендрю Левана з університету Радбауд у Нідерландах, лише завдяки можливостям Вебба вдалося довести, що джерелом сигналу була саме наднова, а не інший тип космічного явища.

Найбільше науковців здивувало те, що ця наднова виглядає майже ідентично вибухам зір у сучасному, набагато ближчому до нас Всесвіті, пише Daily Mail. Теоретичні моделі припускали, що перші зорі мали бути значно більшими, гарячішими та нестабільнішими, а їхні вибухи – набагато агресивнішими. Проте спостереження цього гамма-спалаху показують іншу картину.

Майже унікальна подія

Як зазначають дослідники з NASA, подібних подій у межах першого мільярда років існування Всесвіту зафіксовано лише кілька за останні 50 років. Саме тому GRB 250314A вважають винятково рідкісним і цінним для науки.

Результати двох незалежних досліджень, опублікованих у журналі Astronomy & Astrophysics наприкінці 2025 року, підтвердили, що яскравість і спектр випромінювання цієї наднової майже не відрізняються від характеристик значно пізніших зоряних вибухів. За даними Вебба ця наднова виглядає так, ніби вона сталася в набагато зрілішому Всесвіті.

Це відкриття серйозно ускладнює уявлення про перші епохи після Великого вибуху. Досі вважалося, що ранні зорі містили значно менше важких елементів і жили дуже коротке життя. Тепер же з’являються ознаки того, що процеси зоряної еволюції могли стабілізуватися значно раніше, ніж передбачали моделі.

У майбутньому нові місії мають шанс виявити ще давніші сигнали.

Які ще таємничі сигнали з космосу виявляло людство?