Як вдалося знайти компаньйона?

Бетельгейзе давно вважається однією з найзагадковіших зірок на небі. Її світність змінюється за двома різними циклами: один триває приблизно 400 днів, а інший – близько 2100 днів. Якщо коротший цикл пов'язували з внутрішніми пульсаціями самої зорі, то довший залишався незрозумілим протягом багатьох років, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Провідна гіпотеза передбачала, що поблизу червоного гіганта обертається невелика тьмяна зоря-компаньйон. Перші спостереження, які вказували на її існування, з'явилися минулого літа, а зараз цей факт остаточно підтверджено. Супутник навіть отримав офіційну назву Сівархa.

Майже вісім років астрономи використовували потужні інструменти для пошуку доказів. Космічний телескоп Габбл, обсерваторія Фреда Лоуренса Віппла в Арізоні та обсерваторія Роке-де-лос-Мучачос на Канарських островах в Іспанії забезпечили достатньо даних, щоб виявити слід компаньйона. Цей слід проявляється як високощільна смуга газу в роздутій атмосфері Бетельгейзе, йдеться в дослідженні, яке вже прийняли до майбутньої публікації в науковому виданні The Astrophysical Journal, але зараз його можна знайти на сервері препринтів arXiv.

Андреа Дюпрі, вчена з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, порівняла ефект із човном, що рухається водою. За її словами, зірка-компаньйон створює хвильовий ефект у атмосфері Бетельгейзе, який можна побачити в даних спостережень, йдеться в статті на сайті Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian. Уперше вдалося зафіксувати прямі ознаки цього сліду, що підтверджує присутність прихованого супутника, який впливає на зовнішній вигляд та поведінку червоного гіганта.

Цікаво, що Сівархa не затемнює світло Бетельгейзе традиційним способом. Натомість компаньйон змінює спектр надгіганта, зокрема ультрафіолетові довжини хвиль, які випромінює іонізоване залізо. Коли супутник знаходиться перед Бетельгейзе, спостерігається потужний пік у світлі заліза. Однак після того, як Сівархa проходить повз зірку, її хвіст газу починає поглинати ці довжини хвиль, через що пік стає меншим.



Виявлений супутник Бетельгейзе маленький, тьмяний і його дуже важко побачити / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Цей ефект поступово зникає, доки Сівархa не завершить черговий оберт навколо Бетельгейзе. Повний цикл обертання триває близько 2109 днів, або приблизно 5,77 року. Саме цей період відповідає довгому циклу зміни яскравості Бетельгейзе, який так довго був загадкою для астрономів.

За словами Дюпрі, це відкриття надає унікальну можливість спостерігати, як гігантська зоря змінюється з часом. Виявлення сліду від компаньйона дозволяє зрозуміти процеси еволюції таких зірок, механізми викидання матеріалу та підготовку до майбутнього вибуху як наднової.

На цю мить Сівархa знову ховається за Бетельгейзе і з'явиться наступного разу лише в серпні 2027 року. До того часу астрономи продовжуватимуть аналізувати зібрані дані й планувати нові спостереження.