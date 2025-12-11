Следующий Bugatti может получить современную батарею и мощный электромотор

Bugatti готовится к новому этапу электрификации. После завершения эпохи W16 компания планирует установить твердотельные батареи и компактные мощные электромоторы, которые разрабатывает Rimac. По плану, новое поколение аккумуляторов дебютирует в модели 2030 года и может стать технологическим прорывом для будущих гиперкаров.

После завершения производства легендарного легендарного W16 в конце ноября и выхода нового гибридного гибридного Tourbillon, Bugatti переходит в фазу активной электрификации. Объединение с хорватским стартапом Rimac в 2021 году стало толчком к созданию совершенно новых технологий, среди которых - твердотельные батареи, впервые появятся в новом Bugatti около 2030 года. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Car and Driver.

Как Rimac изменит будущие Bugatti?

По словам операционного директора Rimac Technology Нурдина Питаревича, Rimac активно работает над твердотельными аккумуляторами совместно с производителем ProLogium и командами Mitsubishi, ответственными за композитные материалы. Тестирование должно начаться в ближайшее время. Первой моделью с этой технологией станет Bugatti после Tourbillon - предположительно, модель среднего для бренда тиража, хотя ее точный формат остается неизвестным.

Питаревич отметил, что до 2035 году твердотельные батареи могут сравняться в стоимости с современными NMC-аккумуляторами. Rimac не планирует производить их в больших масштабах для массового рынка, но может лицензировать технологию другим компаниям.

Как пишет Autocar, предварительные характеристики выглядят многообещающе: прототип емкостью 100 кВт-ч имеет на 20–30% большую энергетическую плотность, а также примерно на 30 кг меньший вес благодаря сверхжесткому композитному корпусу Mitsubishi. Кроме того, батареи будут пригодны для значительно более быстрой зарядки.

Твердотельные аккумуляторы разрабатываются вместе с новыми электрическими осями Rimac - компактными блоками, включающими мотор, коробку и электронику управления. Их мощность варьируется от 200 до 470 л.с., а совместимость охватывает передне-, задне- и полноприводные конфигурации. Они могут работать как в гибридах, так и в полностью электрических авто. Среди клиентов технологии уже есть BMW, Porsche и новый саудовский EV-бренд CEER.

Rimac разрабатывает несколько типов таких е-осей. Для электрического SUV от CEER создается блок массой массой 132 кг, но с похожей мощностью к 612-сильному заднему мотору Rimac Nevera. Другой вариант - еще более легкая 106-килограммовая ось с мощностью около 500 л.с. Хотя многие технические решения еще на пути к производству, стремительный рост Rimac и опыт в создании гиперкаров свидетельствуют, что будущие Bugatti получат действительно передовые системы.

