Наступний Bugatti може отримати сучасну батарею та потужний електромотор

Bugatti готується до нового етапу електрифікації. Після завершення епохи W16 компанія планує встановити твердотільні батареї та компактні потужні електромотори, які розробляє Rimac. За планом, нове покоління акумуляторів дебютує у моделі 2030 року та може стати технологічним проривом для майбутніх гіперкарів.

Після завершення виробництва легендарного W16 наприкінці листопада та виходу нового гібридного Tourbillon, Bugatti переходить у фазу активної електрифікації. Об'єднання з хорватським стартапом Rimac у 2021 році стало поштовхом до створення абсолютно нових технологій, серед яких — твердотільні батареї, що вперше зявляться у новому Bugatti близько 2030 року. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Car and Driver.

Як Rimac змінить майбутні Bugatti?

За словами операційного директора Rimac Technology Нурдіна Пітаревіча, Rimac активно працює над твердотільними акумуляторами спільно з виробником ProLogium та командами Mitsubishi, відповідальними за композитні матеріали. Тестування має розпочатися найближчим часом. Першою моделлю з цією технологією стане Bugatti після Tourbillon — імовірно, модель середнього для бренду тиражу, хоча її точний формат залишається невідомим.

Пітаревіч зазначив, що до 2035 року твердотільні батареї можуть зрівнятися у вартості з сучасними NMC-акумуляторами. Rimac не планує виробляти їх у великих масштабах для масового ринку, але може ліцензувати технологію іншим компаніям.

Як пише Autocar, попередні характеристики виглядають багатообіцяльно: прототип ємністю 100 кВт·год має на 20–30% більшу енергетичну щільність, а також приблизно на 30 кг меншу вагу завдяки наджорсткому композитному корпусу Mitsubishi. Крім того, батареї будуть придатні для значно швидшого заряджання.

Твердотільні акумулятори розробляються разом із новими електричними осями Rimac — компактними блоками, що включають мотор, коробку та електроніку керування. Їхня потужність варіюється від 200 до 470 к.с., а сумісність охоплює передньо-, задньо- та повнопривідні конфігурації. Вони можуть працювати як у гібридах, так і у повністю електричних авто. Серед клієнтів технології вже є BMW, Porsche та новий саудівський EV-бренд CEER.

Rimac розробляє кілька типів таких е-осей. Для електричного SUV від CEER створюється блок масою 132 кг, але зі схожою потужністю до 612-сильного заднього мотора Rimac Nevera. Інший варіант — ще легша 106-кілограмова вісь із потужністю близько 500 к.с. Хоча багато технічних рішень ще на шляху до виробництва, стрімке зростання Rimac і досвід у створенні гіперкарів свідчать, що майбутні Bugatti отримають справді передові системи.

