На фоне новостей о возможной интеграции Apple CarPlay у Tesla, которые ранее категорически отказывались от этой платформы, внимание водителей приковано и к Rivian. Этот производитель электропикапов и SUV также не спешит открывать свои авто для CarPlay, следуя подходу Tesla с упором на собственное программное обеспечение и полный контроль над цифровой экосистемой автомобиля. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Почему Rivian и дальше избегает CarPlay, но сотрудничает с Apple?

В то же время Rivian не отказывается от сотрудничества с Apple в целом. Компания уже предлагает Apple Music в рамках подписки Connect+, а теперь готовится сделать еще один шаг навстречу пользователям iPhone. Руководитель направления программного обеспечения Rivian Васим Бенсаид сообщил, что автомобили второго поколения получат нативную поддержку цифровых ключей в кошельках Apple, Google и Samsung.

Функция станет доступной с обновлением.46 OTA, которое ожидается в конце этого месяца. Для владельцев iPhone это означает возможность открывать автомобиль, просто подойдя к нему, без необходимости доставать телефон из кармана.

По словам Бенсаида, поддержка цифровых ключей будет включать все ключевые возможности экосистемы Apple. Речь идет о сверхточном определении расстояния благодаря UWB, совместимость с Apple Watch, а также разблокировку через NFC даже в случае полностью разряженного смартфона. Эти возможности делают систему более функциональной, чем у некоторых конкурентов - в частности Tesla, которая пока не предлагает полноценную интеграцию цифровых ключей Apple.

Как пишет Appleinsider, несмотря на это, перспективы появления CarPlay в Rivian остаются туманными. Часть пользователей надеется, что компания со временем изменит позицию, особенно на фоне слухов о работе Tesla над собственным решением, которое будет отображать окно CarPlay внутри фирменного интерфейса. Впрочем, даже там речь идет скорее о компромиссном варианте, а не классической интеграции, на которую рассчитывают многие водители.

Интерес к CarPlay растет и из-за активного развития платформы. За последние месяцы Apple добавила ряд новых функций, а с выходом iOS 26 пользователи получили еще более тесную интеграцию с Apple Maps, iMessage, Apple Music, Apple Podcasts и другими сервисами. Это обеспечивает стабильный и привычный опыт для владельцев iPhone, даже если автопроизводители не спешат открывать доступ к полной версии CarPlay.

Почему у Tesla серьезные проблемы?

Tesla переживает затяжной спад в Европе: в октябре продажи бренда упали почти на 50% несмотря на общий рост электромобильного рынка. Конкуренты из Китая наращивают долю, а реформированный Model Y не спасает ситуацию. Единственный луч надежды - возможное одобрение системы FSD в ЕС.

Это уже десятый месяц подряд, когда Tesla фиксирует спад в Европейском регионе, тогда как доля электрокаров на рынке достигла 16,4% - рекордного показателя. Обновленный Model Y не смог переломить негативную динамику. Tesla наткнулась на сразу несколько проблем: рост конкуренции - особенно со стороны китайских брендов; имиджевые риски из-за непопулярности Илона Маска в Европе; агрессивный рост предложений в бюджетном и среднем сегменте EV.