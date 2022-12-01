Еврокомиссия угрожает заблокировать Twitter после последних изменений в компании

Европейская комиссия в среду пригрозила Маску запретить Twitter, если компания не будет соблюдать строгие правила мониторинга контента. Это связано с тем, что компания отменила модерацию ложной информации по COVID-19.

По словам людей, знакомых с разговором, предупреждение поступило из Брюсселя во время видеозвонка между Маском и Тьерри Бретоном, комиссаром ЕС, ответственным за внедрение цифровых правил блока.

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Что угрожает соцсети

Бреттон сказал Маску, что Twitter должен соблюдать контрольный список правил, включая отказ от "произвольного" подхода к возвращению забаненых пользователей, "агрессивного" преследования дезинформации и согласие на "тщательный независимый аудит" платформы до следующего года.

Маск был предупрежден, что если он не будет соблюдать эти правила, Twitter рискует нарушить новый Закон Европейского Союза о цифровых услугах, новый закон, устанавливающий глобальный стандарт для того, как крупные технологические компании цензурируют онлайн-контент. Бретон повторил, что Twitter может столкнуться с общеевропейским запретом или штрафами до 6 процентов оборота, если он нарушит закон.

Реакция Илона Маска

Владелец Twitter не раз говорил, что считает DSA "очень умным". Илон добавил, что он читал законодательство и считает, что оно должно применяться во всем мире. Маск ранее заявлял, что Twitter будет соблюдать все соответствующие законы.

Среди требований ЕС – предоставление Маском четких критериев, по которым пользователи рискуют быть заблокированными. Маск возобновил аккаунт Дональда Трампа после того, как провел опрос пользователей о том, следует ли разрешить бывшему президенту США вернуться на сайт.

В своем блоге Twitter заявил, что ни одна из его политик не изменилась и что его команда по доверию и безопасности остается "сильной и хорошо обеспеченной ресурсами", но добавил:

Наш подход к обеспечению соблюдения политики будет больше зависеть от дезактивации нарушающего контента: свободу выражения взглядов, но не свободу доступа.

Компания заявила, что по-прежнему стремится "продвигать и защищать общественную дискуссию", но изменила свой "подход к экспериментам", пройдя больше "публичных испытаний".

США и ЕС давят на Маска через Twitter

Высокопоставленные чиновники ЕС выразили обеспокоенность о том, будет ли у Twitter достаточно персонала для соблюдения новых правил после того, как Маск уволил большую часть своих сотрудников (в общей сложности их было 7500).

В США внимание властей к Twitter, похоже, сосредоточено на иностранной собственности на платформе социальных медиа. В комментариях на конференции New York Times, Еллен вспомнила Комитет по иностранным инвестициям в США, когда ее спросили о Twitter, сказав, что он изучает транзакции, связанные с "иностранными инвестициями, чтобы понять, угрожают ли они национальным интересам".

Президент США Джо Байден заявил в этом месяце, что "сотрудничество" Маска с другими странами "заслуживает внимания" американских властей. Хотя сама Йеллен ранее исключала возможность такого расследования, недавно она заявила, что "оговорилась".