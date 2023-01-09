Интерфейс, рекомендации и закладки: Илон Маск анонсировал значительные изменения в Twitter

Илон Маск уже не впервые говорит, что соцсеть, которую он приобрел в октябре, ждет много нововведений. Некоторые мелкие изменения уже появились, однако самое интересное до сих пор в разработке. Теперь мы знаем точные сроки запуска и другие детали.

Глава компании заявил, что Twitter планирует масштабные изменения в интерфейсе. Кроме того, в ближайшее время следует ожидать давно обещанного увеличения лимита символов в твитах.

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Две ленты

Первое, о чем Маск упоминает в своем анонсе, – возможность быстро переключаться между лентами алгоритмических рекомендаций и ваших подписок. Это будет происходить свайпом, а значит, вероятно, будет выглядеть как две вкладки в верхней части страницы. Если это так, то соцсеть потеряет возможность закреплять сверху Списки.

Такие изменения выглядят несколько спорно, учитывая, что многие пользователи и исследователи годами критикуют алгоритмы соцсетей, в частности в Facebook, и жалуются на отсутствие актуальных и важных публикаций в ленте, странный подбор контента и возможные манипуляции им.

Это первая часть гораздо более масштабного изменения интерфейса пользователя,

– заявил Маск.

Такое нововведение должно появиться в течение недели. Сейчас для того, чтобы переключить тип ленты, нужно нажать специальную кнопку в виде звездочек в правом верхнем углу.

Закладки

Через неделю тоже появится новая кнопка закладок чтобы пользователи получили возможность легко сохранять публикации.

Как именно это будет выглядеть, пока неясно. Вероятно, речь идет о еще одной иконке в том же блоке, где расположены лайки, ретвиты и комментарии, однако там уже просто нет места после добавления туда счетчика просмотров (кстати, недавно Маск пообещал, что его можно будет выключить – это нововведение аудитории не понравилось).

Сейчас, чтобы добавить твит в закладки, нужно давить на кнопку "Поделиться".

Длинные твиты

Наконец, еще одно ранее обещанное нововведение – длинные твиты. Впервые Маск анонсировал это изменение в середине декабря 2022 года. Тогда он отметил, что количество символов в публикациях увеличится с 280 до 4000.

Последний раз лимит в твитах был увеличен в ноябре 2017 – со 140 до 280 символов. Тогда этот эксперимент компания сочла успешным.

Ограничение числа символов в твитах считается ключевой фишкой Twitter. Это придало соцсети особый стиль сжатых сообщений и привело к появлению ветвей или тредов.