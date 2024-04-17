Трамп нанял помощницу, которая ходит за ним с принтером, чтобы на ходу печатать хорошие новости

Вокруг Дональда Трампа ходит много странных историй. Очередная такая попала в интернет, когда начался судебный процесс по выплатам, которые миллиардер, возможно, делал актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Репортер New York Times Мэгги Хаберман обратила внимание на присутствие в суде фигуры, должностные обязанности которой звучали как шутка.

Согласно официальным данным суда, работа таинственной ассистентки заключалась в том, чтобы носить с собой "беспроводной принтер" и обеспечивать бывшего президента "непрерывным потоком хороших новостей из интернета".

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Только хорошие новости

Конечно же, первой реакцией Мэгги Хаберман было предположение, что это какая-то ошибка. Однако после проведенной проверки оказалось, что помощница вполне реальна. Ее зовут Натали Харп. Это бывшая ведущая ультраправого и протрампистского кабельного канала One America News, которая присоединилась к коммуникационной команде бывшего президента в марте 2022 года.

Произошло это якобы после того, как он "спас ей жизнь", одобрив препарат для иммунотерапии, который позволил ей выжить после редкой формы рака. Тогда администрация Трампа продвинула закон "Право на попытку", который дал зеленый свет ряду новых методов лечения. Впоследствии многие называли этот закон "лишь дымом и зеркалами", намекая, что он не дал результата.

Согласно сообщению Washington Post в том же 2022 году, Гарп сопровождала своего начальника во время поездок на гольф на коляске, "оборудованной ноутбуком, а иногда и принтером, чтобы показывать ему ободряющие новости, публикации в интернете или другие материалы".

Но это еще не все. Как пишет Washington Post, другим помощникам было поручено попросить союзников Трампа позвонить ему и "подбодрить его позитивными утверждениями".

Какие именно новости приносит Натали Гарп Трампу, конечно же, никто не знает.

Напомним, прямо сейчас продолжается отбор присяжных в деле по обвинению Трампа в попытке скрыть платеж в размере 130 000 долларов, который он сделал актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в конце 2016 года. В обмен на это, как утверждает следствие, она должна была молчать о сексе с миллиардером за десять лет до того.