Ничего нового: на пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла разгерметизация

На Международной космической станции (МКС) приостановлены работы по выходу в открытый космос. Причиной является разгерметизация "контура системы обеспечения теплового режима" российского "Союза МС-22", корабль пристыкован к станции.

Как сообщает 24 канал, об этом пишут так называемые российские СМИ со ссылкой на "Роскосмос". Известно, что работник Центра управления полетов в беседе с российским экипажем станции сообщил о принятии "решения о прекращении работ и обратной шлюзировании".

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Что известно о состоянии корабля и станции

Понятно, что снутри корабль остается герметичным. В NASA уже заявили, что экипажу станции ничего не угрожает. В результате инцидента был упразднен выход в открытый космос российских так называемых космонавтов.

Следует отметить, что выход в открытый космос переносится уже во второй раз. Сначала планировалось осуществить его 25 ноября, но позже российское космическое агентство перенесло его на 15 декабря из-за "внештатной работы насосов", использовавшихся системой охлаждения одного из скафандров.

Российский сегмент МКС ломается

Международная космическая станция структура достаточно старая. Понятно, что некоторые ее узлы могут выходить из строя. Однако, для сравнения, американский сегмент станции исправно чинится по плану, предупреждающему серьезные поломки или нештатные ситуации. Этого нельзя сказать о российском сегменте, который, очевидно, еще к моменту вывода на орбиту уже мог стать потенциальной угрозой для станции.

Проблемы с русскими модулями происходят постоянно. Например, в 2021 году было обнаружено несколько источников утечки в модуле "Звезда". Его пытались отремонтировать несколько раз, но ничего не получалось. Как-то преодолеть проблемы удалось уже в начале 2022 года.

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Проблема российского космического мусора

Российский космический мусор стал угрозой для МКС не только извне, но и изнутри. Остается надеяться, что оно как можно быстрее отправится домой, успешно сгорев в атмосфере Земли, хоть немного ее очистив.