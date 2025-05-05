У россиян снова проблемы со связью и интернетом: не работают по меньшей мере три оператора

Россияне снова жалуются на плохую работу мобильной связи и отсутствие интернета. Сейчас в сети можно найти жалобы на сбои у трех провайдеров.

Что происходит

Согласно имеющимся данным, с перебоями работают такие операторы, как T2, МТС и Beeline. Больше всего жалоб поступает из Москвы, пишет 24 Канал.

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Как сообщают российские СМИ, Beeline официально подтвердил, что “мобильная связь в Москве может работать с перерывами по независящим от оператора причинам” и порекомендовал “использовать Wi-Fi для доступа в интернет”. Какие именно причины проблем со связью, пока не уточняют.

Напомним, прошлом месяце, хакеры из IT Армии Украины провели серию атак на российских поставщиков интернета. Сообщается, что по состоянию на 30 апреля сразу три провайдера не работали уже несколько дней на территории Иркутской области. Как написали сами активисты в официальном телеграм-канале, под ударом оказались "Raketa", "DreamNet" и "Байкал ТелеПорт". Всех вывела из строя только одна атака на магистрального оператора России.

Российские компании подтвердили атаку и прямо указали на Украину, как сторону, ответственную за инцидент. В частности, российские пропагандисты пишут, что 25, 26 и 27 апреля три компании "подверглись DDoS-атаке, мощность которой достигала более 300 Гб/с в пике".

В пресс-службе "Байкал ТелеПорт" заявили, что продолжительность первой атаки составляла 16 часов. При этом "векторы" постоянно менялись, поэтому им пришлось "подстраивать фильтры под новые профили вредоносного трафика".

Пока неизвестно, причастна ли Украина к сбоям в T2, МТС и Beeline и задело ли это еще какие-то компании.