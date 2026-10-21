Загадочный объект в Тихом океане может быть пропавшим самолетом Амелии Эрхарт, который искали 90 лет

Исследователи в третий раз подряд не могут добраться до острова Никумароро в Тихом океане из-за непогоды. На дне лагуны лежит загадочный объект, который, вероятно, связан с пропавшим самолетом Амелии Эрхарт.

Что ищет экспедиция?

Ученые изучают "объект Taraia" – необычную аномалию, которую заметили на спутниковых снимках, сделанных еще в 2020 году. Они предполагают, что это может быть Lockheed Electra 10-E, на котором летчица Амелия Эрхарт исчезла в 1937 году во время попытки облететь мир, пишет Daily Galaxy.

К экспедиции присоединились Archaeological Legacy Institute, Purdue Research Foundation и Университет Пердью. В обновлении от 16 октября Purdue сообщил, что исследователям потребуется как минимум еще два дня работы, чтобы идентифицировать объект.

Почему на остров так сложно попасть?

Даже при хорошей погоде добраться до Никумароро непросто. Остров окружает опасный риф, поэтому судно экспедиции должно стоять на расстоянии до 1,6 километра от берега. Оттуда исследователи пересаживаются на меньшую лодку и направляются к узкому проходу в рифе, который называют "взорванным каналом". Британские власти проложили его в 1963 году, чтобы эвакуировать поселенцев острова. По обе стороны канала разбиваются волны.

Сейчас условия далеки от идеальных. Скорость ветра достигает 20 узлов (около 37 километров в час), а порывы – 27 узлов (около 50 километров в час). К этому добавляются высокий прибой, шквалы и явления Эль-Ниньо. Поэтому команда решила продлить пребывание в районе острова, ведь еды и топлива на борту достаточно.

Мы стремимся поделиться информацией, как только сможем, но так, чтобы она была точной и уместной для обнародования. Прежде всего, безопасность нашей команды и экипажа судна – наш приоритет номер один,

– прокомментировал исполнительный директор Archaeological Legacy Institute Рик Петтигрю.

Что уже успели сделать?

Задержки не остановили работу полностью. 14 октября морские археологи из RECON Offshore завершили первое подводное обследование участка. Они исследовали лагуну с помощью сонара и магнитометра. Другие исследователи работали на суше и установили систему для отслеживания погодных условий и приливов.

Самое важное еще впереди. Как только удастся вернуться на полуостров Тарая, ученые задействуют гидрозонд. Он покажет, на какой глубине находятся объекты, как они расположены и какова их поверхность. Затем водный индукционный земснаряд удалит осадок, чтобы команда смогла более подробно осмотреть все, что найдет в ходе первичного обследования.

Университет Пердью проявляет особый интерес

В 1935 году Эрхарт пришла в Университет Пердью в качестве консультанта по вопросам карьеры для женщин и советника по авиации. Purdue Research Foundation помог профинансировать ее самолет Lockheed Electra по прозвищу "Летающая лаборатория". Эрхарт планировала вернуть самолет после завершения полета, но бесследно исчезла.

Почему подозрение падает именно на Никумароро?

Остров давно фигурирует в одной из теорий о том, что произошло после исчезновения Эрхарт и штурмана Фреда Нунана 2 июля 1937 года. Они летели из Лаэ в Папуа-Новой Гвинее на остров Хауленд. Интересная деталь связана с 15-летней Бетти Кленк из Флориды. Она рассказала, что слышала Эрхарт на отцовском коротковолновом радио вскоре после исчезновения и записала слова "New York City". Сторонники теории о посадке на Никумароро считают, что Эрхарт могла говорить "Norwich City".

Так называлось британское торговое судно, которое в 1929 году село на риф Никумароро. Тогда погибли 11 человек. Части обломков видны до сих пор. Университет Пердью также напоминает о радиосигналах: их зафиксировали ВМС США, береговая охрана США и авиакомпания Pan American World Airways, и все они сходятся на Никумароро. Передачи Эрхарт доходили до судов, в частности до USS Itasca, но из сообщений было понятно, что она плохо слышит ответы.

Поэтому экспедиции еще предстоит ответить на главный вопрос: что такое объект Taraia? Пока исследователи не вернутся в лагуну и не осмотрят его в безопасных условиях, связь объекта с самолетом Эрхарт остается открытым вопросом.