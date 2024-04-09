Ученые опровергают один из самых распространенных мифов о солнечном затмении

Вчера, 8 апреля, полное солнечное затмение охватило 15 штатов США, устроив настоящее шоу для миллионов людей. Такие явления традиционно связаны с рядом мифов, не только среди людей, которые верят в мистику, но и среди научного сообщества. И пока конспирологи убеждали, что затмение станет концом света, ученые развеивали очередной миф.

Одним из распространенных предположений относительно затмений является то, что они продуцируют особые лучи, настолько вредные, что могут вызвать слепоту. Забегая вперед: нет, это неправда.

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Опровержение

Как известно, Луна медленно удаляется от Земли в течение миллиардов лет. Нам посчастливилось жить именно в ту эпоху, когда расположение спутника идеальное для полного закрытия звезды. Чуть дальше – и мы бы уже видели ее ореол, так никогда и не узнав, что такое полное затмение. Собственно, когда-то именно так и будет.

Но у Солнца также есть горячая внешняя атмосфера, которую мы называем короной. Она буквально взрывается вспышками, создавая вокруг хаотичные узоры. В обычный день мы не можем их видеть, поскольку их просто ослепляет солнечный свет. Однако когда Луна блокирует его, можно насладиться зрелищем.

Во время полного солнечного затмения, когда диск Луны полностью закрывает Солнце, блестящая корона излучает лишь электромагнитное излучение, хотя иногда и с зеленоватым оттенком,

– пишет NASA в блоге, посвященном затмению 8 апреля.

Ученые изучали это излучение на протяжении веков. Будучи в миллион раз слабее света самого Солнца, корональный свет не имеет ничего такого, что могло бы пересечь 150 миллионов километров космоса, проникнуть сквозь нашу плотную атмосферу и вызвать слепоту.

Однако, если вы наблюдаете за Солнцем еще до наступления полного затмения и сделаете это сразу после, то увидите яркую солнечную поверхность, вызвав повреждение сетчатки. Но это будет следствием не каких-то экзотических лучей, а обычного света. Смотреть на затмение без специальных очков можно лишь несколько минут, когда Солнце полностью закрыто Луной. Во время частичных фаз, когда наша звезда еще не заблокирована, созерцание может вызвать повреждение сетчатки, а в редких случаях даже привести к слепоте.

Несмотря на то, что полное затмение не производит особо вредного света, оно имеет кратковременное влияние на местность, через которую проходит, вызывая резкое снижение температуры, остановку облаков и даже их рассеивание в небе. Подробно рассказали об этом в отдельном материале.