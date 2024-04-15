Удаление углекислого газа из воздуха назвали абсурдно дорогим способом борьбы с потеплением

В попытке остановить глобальное потепление человечество разработало технологию прямого улавливания и отфильтровывания углекислого газа из воздуха. Она не очень эффективна, и сегодня существующие заводы способны поглощать лишь мизерную часть того, что вся планета суммарно выбрасывает в атмосферу за год. Согласно новому отчету, это еще и невероятно дорого.

Набор технологий, которые предлагают для решения этой задачи, объединен под общим названием "удаление углекислого газа", или CDR (carbon dioxide removal). Как отметили аналитики, попытка отфильтровать достаточное количество углекислого газа из атмосферы, чтобы существенно повлиять на изменение климата, потребует сотен миллиардов долларов. Это астрономически дорого, но об этом все чаще говорят, поскольку никто не видит других реальных альтернатив.

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Детали

По подсчетам исследовательской компании Rhodium Group, США должны тратить примерно 100 миллиардов долларов в год на CDR, чтобы достичь уровня, который поможет стране достичь своих климатических целей. Большая часть этих средств должна поступать в виде программ поддержки, таких как налоговые льготы и программы закупок. Об этом все чаще говорят, особенно учитывая то, что США продолжают добывать рекордные объемы нефти и газа.

Для сравнения, Закон о снижении инфляции, принятый в 2021 году, предусматривает выделение 369 миллиардов долларов на стимулирование чистой энергии - крупнейшую на сегодня инвестицию в климатическую политику страны. В то же время, по мнению аналитиков, 100 миллиардов долларов государственных расходов ежегодно, как рекомендует отчет, - это слишком много для того, чтобы тратить их на новые технологии, которые еще не доказали свою эффективность в масштабах. Может оказаться, что для желаемой эффективности этого недостаточно.

Цель, определенная Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата, заключается в том, чтобы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа примерно к 2050 году. Это необходимо для того, чтобы остановить рост средней глобальной температуры и не допустить преодоления отметки в 1,5 градуса по Цельсию выше, чем она была до промышленной революции.

Пересечение этого порога означает, что связанные с климатом катастрофы, такие как экстремальная жара, повышение уровня моря и потеря биоразнообразия, значительно ухудшатся, возможно, превосходя способность человека адаптироваться к этим изменениям в наиболее уязвимых частях мира. Целевой показатель в 1,5 градуса был установлен Парижским соглашением почти десять лет назад, в 2015 году, но выбросы парниковых газов продолжают расти.

США уже вкладывают значительные средства в улавливание CO 2 , хотя единственный способ остановить изменение климата и достичь целей, установленных Парижским соглашением, — это прекратить зависимость от ископаемого топлива.

, хотя единственный способ остановить изменение климата и достичь целей, установленных Парижским соглашением, — это прекратить зависимость от ископаемого топлива. Двухпартийный закон об инфраструктуре 2021 года предусматривает выделение 3,5 миллиарда долларов на строительство новых центров поглощения углерода по всей территории США.

Крупные компании, в частности Microsoft и Amazon, также платят стартапам за то, чтобы те улавливали часть их выбросов.

А индустрия ископаемого топлива взяла на вооружение эту технологию, даже используя ее для продвижения на рынке якобы более экологически чистой нефти.

Очевидно, этого все еще недостаточно.

В отчете говорится, что к 2050 году США потребуются мощности для поглощения гигатонны CO 2 , чтобы достичь нулевого уровня выбросов. Это огромное количество углекислого газа, которое необходимо уловить, что эквивалентно примерно 20 процентам всего углеродного следа страны. Нынешние возможности страны по поглощению углекислого газа из атмосферы являются мизерными по сравнению с желаемыми – пока что они исчисляются однозначным числом мегатонн.

В докладе указывается на три разные тактики извлечения углекислого газа из атмосферы:

Природные методы, которые полагаются на растения, почву и океан для поглощения CO 2 ;

; Создание машин, которые улавливают углекислый газ;

Гибридные технологии, которые используют как природные, так и инженерные процессы.

Все три стратегии ставят перед нами отдельные вызовы.

До сих пор самой популярной природоориентированной тактикой была посадка деревьев, но без особого успеха. Растущее количество исследований и расследований показывает, что компенсация выбросов с помощью проектов лесного хозяйства в основном терпит неудачу. Например, деревья часто не выживают достаточно долго, чтобы существенно повлиять на выбросы CO 2 в атмосферу.

Установки, которые высасывают углекислый газ из воздуха или морской воды, должны были бы лучше справляться. Но огромное количество энергии, которую они используют, делает эти устройства неэффективными и непомерно дорогими. Их нужно строить в очень больших количествах по всему миру. Отфильтровать тонну CO 2 из воздуха стоит более 600 долларов. Умножьте эту сумму на гигатонну (миллиард метрических тонн) и вы получите сотни миллиардов долларов расходов.

По словам Джозефа Ромма, старшего научного сотрудника Пенсильванского центра науки, устойчивого развития и средств массовой информации, 100 миллиардов долларов на CDR – это, скорее всего, минимальная цена, которую могут стоить эти технологии.

Я думаю, что в этом отчете присутствует обманчивый уровень уверенности. Пока преждевременно масштабировать любую из этих [технологий]. Они требуют гораздо большего изучения,

– говорит Ромм.

Существует много ограничений для наиболее изученных методов CDR, включая посадку деревьев и технологии, которые улавливают CO 2 . Ромм убежден, что деньги лучше было бы потратить на исследование других способов сокращения выбросов парниковых газов. "Две самые неотложные вещи, которые мы должны сделать сейчас, — это остановить вырубку лесов и прекратить выбросы CO 2 в воздух", – говорит он.

Когда это произойдет, возможно, стоит направить ресурсы на поглощение углекислого газа, что позволит преодолеть проблему наших прошлых выбросов. Но он задает вопрос: зачем накладывать пластырь на проблему, если мы не останавливаем кровотечение?