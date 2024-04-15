Два года

Исполнительный секретарь Конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл сделал это суровое предупреждение в среду на публичном мероприятии в Лондоне. "У кого именно есть два года, чтобы спасти мир? Ответ – каждый человек на этой планете", – сказал он.

Смотрите также Самый горячий март: планета бьет температурные рекорды десятый месяц подряд

У нас все еще есть шанс уменьшить выбросы парниковых газов с помощью нового поколения национальных климатических планов. Но нам нужны эти более сильные планы уже сейчас,

– добавил Стилл.

Два года, о которых он говорил, является определенным преувеличением, отмечает Reuters, поскольку эксперты по вопросам климата обычно говорят о том, что мир должен резко сократить выбросы парниковых газов до 2030 года, чтобы глобальная температура не поднялась выше 1,5 градуса по Цельсию. То есть речь идет о шести годах.

Большинство исследователей считают, что превышение этого порога будет означать более смертоносные штормы, более сильные волны жары, больший вред для сельского хозяйства, разрушение целых экосистем, каскадные изменения климата и другие мрачные проблемы для планеты.

Неутешительная статистика

К сожалению, прошлом году выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, достигли нового максимума. ООН публиковала отчет о том, что планета движется к тому, чтобы превысить предел в 1,5 градуса, достигнув потепления в 2,5 градуса по Цельсию к 2100 году, даже если правительства во всем мире будут придерживаться текущих планов по смягчению последствий глобального потепления.

Как заметно сегодня, пока что никакие договоренности о сокращении выбросов не дали заметного результата. Некоторые страны полностью игнорируют их, а другие притворяются, что что-то выполняют.

На фоне этого ученые исследуют радикальные решения для преодоления глобального потепления – от изъятия углерода из атмосферы до противоречивого метода солнечной геоинженерии. И пока одни методы недостаточно эффективны, другие могут принести больше вреда, чем пользы. Однако пока мы не имеем ничего достаточно действенного, что могло бы нас спасти. Поэтому в определенный момент у нас может не остаться выбора.