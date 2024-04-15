Два роки

Виконавчий секретар Конвенції ООН про зміну клімату Саймон Стілл зробив це суворе попередження в середу на публічному заході в Лондоні. "Хто саме має два роки, щоб врятувати світ? Відповідь – кожна людина на цій планеті", – сказав він.

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У нас усе ще є шанс зменшити викиди парникових газів за допомогою нового покоління національних кліматичних планів. Але нам потрібні ці сильніші плани вже зараз,

– додав Стілл.

Два роки, про які він говорив, є певним перебільшенням, зазначає Reuters, оскільки експерти з питань клімату зазвичай говорять про те, що світ повинен різко скоротити викиди парникових газів до 2030 року, щоб глобальна температура не піднялася вище 1,5 градуса за Цельсієм. Тобто мова йде про шість років.

Більшість дослідників вважають, що перевищення цього порогу означатиме смертоносніші шторми, сильніші хвилі спеки, більшу шкоду для сільського господарства, руйнування цілих екосистем, каскадні зміни клімату та інші похмурі негаразди для планети.

Невтішна статистика

На жаль, минулого року викиди вуглекислого газу, пов'язані з енергетикою, досягли нового максимуму. ООН публікувала звіт про те, що планета рухається до того, щоб перевищити межу в 1,5 градуса, досягнувши потепління в 2,5 градуса за Цельсієм до 2100 року, навіть якщо уряди в усьому світі будуть дотримуватися поточних планів щодо пом'якшення наслідків глобального потепління.

Як помітно сьогодні, поки що жодні домовленості про скорочення викидів не дали помітного результату. Деякі країни повністю ігнорують їх, а інші прикидаються, що щось виконують.

На фоні цього вчені досліджують радикальні рішення для подолання глобального потепління – від вилучення вуглецю з атмосфери до суперечливого методу сонячної геоінженерії. І поки одні методи є недостатньо ефективними, інші можуть принести більше шкоди, ніж користі. Однак поки що ми не маємо нічого достатньо дієвого, що могло би нас урятувати. Тож у певний момент у нас може не залишитися вибору.