В костях неандертальцев нашли вирус, который досаждает нам и сегодня, спустя десятки тысяч лет

Команда исследователей обнаружила, что некоторые останки неандертальцев содержат вирусы, присущие современным людям. Это свидетельствует, что инфекционные заболевания могли передаваться между анатомически современными людьми и нашими ближайшими вымершими родственниками.

Исследование пока размещено на сервере препринтов, а потому еще не получило полноценной рецензии и подтверждения. Оно описывает сегменты древних вирусных геномов, которые команда идентифицировала в ДНК неандертальца. Эти древние вирусные фрагменты, однако, являются инертными и не могут повторно передаваться, поэтому не представляют никакого риска для современного человека.

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Детали

Останки, о которых идет речь, нашли в 2022 году в пещере, расположенной рядом с другой пещерой, где ранее также находили останки неандертальцев. Анализ костей и зубов выявил родство между несколькими особями, что означает, что это была одна семья.

Хотя понятно, что вирусы, найденные в геномах неандертальцев, очень старые, учитывая, что неандертальцы вымерли около 40 000 лет назад, это далеко не самые старые экземпляры вирусов, которые находила наука. Доказательства наличия вирусов у позвоночных животных датируются почти 300 миллионами лет. В 2019 году другая команда исследователей описала доказательства костных заболеваний у амниоты возрастом 290 миллионов лет, которые они представили как, возможно, "древнейшие косвенные доказательства наличия вирусов в ископаемых останках".

На этот раз исследователи искали микроскопические доказательства наличия вирусов в давно умерших останках, а именно повреждения ДНК, которые они вызывают. Затем они сравнивали результаты с тремя типами двухцепочечных ДНК-вирусов: аденовирусом (часто связанным с простудой), герпесвирусом (который обычно называют герпесом) и папилломавирусом (иначе известным как ВПЧ). Они нашли остатки всех трех вирусов у неандертальцев, что свидетельствует, что древние гоминины были инфицированы еще при жизни.

Эта ДНК содержит смесь различных ДНК, от самих неандертальцев, а также бактерий, грибков и вирусов, которые могли инфицировать этого человека. Мы показываем, что степень таких изменений в восстановленном вирусном геноме согласуется с возрастом костей неандертальца, что свидетельствует о том, что они не являются современными загрязнителями,

– говорит Марсело Брионес, исследователь генома из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии и ведущий автор статьи.

Команда также создала эволюционные деревья, которые показали, что вирусы не были "нечеловеческими", и исключили возможность того, что вирусы попали к неандертальцам через других млекопитающих, которые, например, ели их останки. Другими словами, полученные данные подсказали исследовательской группе, что вирусы действительно были патогенами, которые инфицировали неандертальцев и могли оставаться присутствовать в организме на протяжении всей жизни.

При этом, говорит Брионес более вероятно, что именно древние Homo sapiens инфицировали неандертальцев, чем наоборот.