Ученые разгадали загадку окаменелостей возрастом 160 миллионов лет: это меняет историю

Ученые обнаружили ископаемую морскую губку возрастом 550 миллионов лет, которая помогла объяснить загадочный разрыв в ископаемой летописи. Оказывается, древнейшие губки могли быть слишком мягкими, чтобы сохраниться до наших дней.

Новое открытие помогло решить одну из древних загадок эволюции. Ученые давно считали, что морские губки появились около 700 миллионов лет назад, но древнейшие убедительные ископаемые останки датируются лишь примерно 540 миллионами лет. Это создавало разрыв в 160 миллионов лет, который оставался без объяснения. Об этом пишет ScienceDaily.

Почему первые губки исчезли из ископаемой летописи?

Исследование, опубликовано в Nature, описывает находку губки возрастом 550 миллионов лет – именно из периода, который считался "потерянным". Она помогла понять, почему более старые образцы почти не попадаются.

Команда во главе с Shuhai Xiao из Virginia Tech пришла к выводу, что первые губки могли не иметь минерального скелета. В отличие от современных видов, которые имеют твердые элементы – спикулы, ранние организмы, вероятно, состояли только из мягких тканей.

Это означает, что они практически не имели шансов сохраниться в ископаемом состоянии, ведь мягкие тела быстро разлагаются. Только в исключительных условиях исключительных условиях – например, при очень быстром захоронении – такие организмы могли оставить след.

Эта идея согласуется с данными так называемых молекулярных часов – метода, который позволяет оценить время появления видов по генетическим изменениям. Именно он указывал на более раннее происхождение губок, чем свидетельствовали ископаемые находки.

Редкую находку сделали в районе реки Янцзы в Китае. Впервые исследователи обратили внимание на образец около пяти лет назад, когда получили его изображение.

По словам Сяо, это был уникальный случай – ничего подобного он ранее не видел. Сначала ученые рассматривали различные варианты, включая морские анемоны или кораллы, но ни один из них не подходил. В результате они пришли к выводу, что это древняя губка.

Как пишет Nhm, форма и структура находки также удивили исследователей. Поверхность ископаемого организма покрыта регулярным узором из прямоугольных элементов, напоминающих сетку. Такое строение указывает на родство с так называемыми стеклянными губками.

Еще более неожиданным оказался размер – около 38 сантиметров в длину. Ранее ученые предполагали, что древнейшие губки должны были быть значительно меньше и проще по строению.

В открытии участвовали также исследователи из University of Cambridge и Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Находка меняет подход к поиску древнейших форм жизни. Если ранние губки были мягкотелыми, большинство из них могло исчезнуть без следа. Это означает, что ученым нужно искать не только традиционные ископаемые остатки, но и редкие условия сохранения, где такие организмы могли уцелеть.

Таким образом, новое открытие не только заполняет пробел в эволюционной истории, но и помогает лучше понять, как появились первые животные на Земле.