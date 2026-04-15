Нове відкриття допомогло розв'язати одну з давніх загадок еволюції. Вчені давно вважали, що морські губки з'явилися близько 700 мільйонів років тому, але найдавніші переконливі викопні рештки датуються лише приблизно 540 мільйонами років. Це створювало розрив у 160 мільйонів років, який залишався без пояснення. Про це пише ScienceDaily.

Чому перші губки зникли з викопного літопису?

Дослідження, опубліковане в Nature, описує знахідку губки віком 550 мільйонів років – саме з періоду, який вважався "втраченим". Вона допомогла зрозуміти, чому старіші зразки майже не трапляються.

Команда на чолі з Shuhai Xiao з Virginia Tech дійшла висновку, що перші губки могли не мати мінерального скелета. На відміну від сучасних видів, які мають тверді елементи – спікули, ранні організми, ймовірно, складалися лише з м'яких тканин.

Це означає, що вони практично не мали шансів зберегтися у викопному стані, адже м'які тіла швидко розкладаються. Лише у виняткових умовах – наприклад, при дуже швидкому захороненні – такі організми могли залишити слід.

Ця ідея узгоджується з даними так званого молекулярного годинника – методу, який дозволяє оцінити час появи видів за генетичними змінами. Саме він вказував на більш раннє походження губок, ніж свідчили викопні знахідки.

Рідкісну знахідку зробили в районі річки Янцзи в Китаї. Вперше дослідники звернули увагу на зразок близько п'яти років тому, коли отримали його зображення.

За словами Сяо, це був унікальний випадок – нічого подібного він раніше не бачив. Спочатку вчені розглядали різні варіанти, включно з морськими анемонами чи коралами, але жоден із них не підходив. У результаті вони дійшли висновку, що це давня губка.

Як пише Nhm, форма та структура знахідки також здивували дослідників. Поверхня викопного організму вкрита регулярним візерунком із прямокутних елементів, що нагадують сітку. Така будова вказує на спорідненість із так званими скляними губками.

Ще більш несподіваним виявився розмір – близько 38 сантиметрів у довжину. Раніше вчені припускали, що найдавніші губки мали бути значно меншими та простішими за будовою.

У відкритті брали участь також дослідники з University of Cambridge та Нанкінського інституту геології та палеонтології.

Знахідка змінює підхід до пошуку найдавніших форм життя. Якщо ранні губки були м'якотілими, більшість із них могла зникнути без сліду. Це означає, що вченим потрібно шукати не лише традиційні викопні рештки, а й рідкісні умови збереження, де такі організми могли вціліти.

Таким чином, нове відкриття не лише заповнює прогалину в еволюційній історії, а й допомагає краще зрозуміти, як саме з'явилися перші тварини на Землі.