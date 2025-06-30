Ученые обнаружили "сердцебиение" Земли под Африкой, которое может разорвать континент

Группа европейских и африканских ученых опубликовала новое исследование в журнале Nature Geoscience, в котором сообщила об обнаружении ритмических импульсов, похожих на сердцебиение, исходящих из недр Земли под Африканским континентом. Эти импульсы, по мнению исследователей, со временем могут разорвать континент на части, создав новый океанический бассейн.

В своей работе в Nature Geoscience ученые объясняют, что расплавленные куски мантии – скалистого слоя между поверхностью Земли и ее ядром – сливаются вместе в зонах разломов, то есть слабых участках вулканов, где магма вероятнее всего прорывается сквозь земную кору, информирует 24 Канал.

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Эти внутренние всплески сформировали ритмические импульсы в виде плюмов расплавленной породы. На практике это означает, что всплески магмы давят на кору Африканского континента. Впрочем, переживать не стоит, ведь значительные изменения станут ощутимыми только через миллионы лет. Но в результате это может привести к расколу континента, открывая путь для нового океанического бассейна.

Исследование сосредоточилось на регионе Афар в Эфиопии, вулканической зоне, где расположены многочисленные разломы. Ученые собрали и проанализировали около 130 образцов вулканической породы.

Мы обнаружили, что мантия под Афаром не является однородной или статичной. Она пульсирует, и эти импульсы имеют четкие химические сигнатуры,

– отметила Эмма Уоттс, геолог из Swansea University и главный автор исследования.

Какое значение имеет это открытие

Это исследование является значительным шагом вперед, ведь хотя ученые давно считали, что мантия в этом регионе давит на кору, вызывая ее расширение, причины этого процесса оставались непонятными. Новые данные дают более глубокое понимание этого механизма. Более того, они показывают, что тектонические плиты Земли имеют огромное влияние на движения расплавленной магмы под ними.

Соавтор исследования Том Гернон, геолог из Саутгемптонского университета, объяснил, что эти импульсы ведут себя по-разному в зависимости от толщины плиты и скорости ее расхождения. В разломах, которые быстрее расходятся, таких как Красное море, импульсы передаются эффективнее и регулярнее, подобно пульсу в узкой артерии.

Исследователи считают, что их открытие открывает путь к новым прорывам в понимании вулканической активности, динамических процессов внутри нашей планеты и того, что современная активность означает для будущего Земли.