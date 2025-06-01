Сенсация палеонтологии: череп денисовского человека был у нас почти столетие, но мы не знали

Череп возрастом 146 000 лет, найденный еще в 1930-х годах, почти сто лет считался неизвестным видом человека, а теперь был идентифицирован как денисовец. Новые результаты стали возможными благодаря новейшим методам исследования белков и ДНК.

Сокровище из прошлого все это время было у нас под носом

Уже более ста лет научный мир не прекращает попыток найти полный черед денисовского человека. Как оказалось, он все это время находился в тайнике. Череп возрастом 146 000 лет был обнаружен в 1930-х годах во время строительства моста через реку Сунхуа в Харбине, на северо-востоке Китая. Человек, который нашел его во времена японской оккупации, решил скрыть находку, чтобы она не досталась оккупационным властям. Только в 2018 году череп передали ученым. В 2024 году он стал известен как "человек-дракон" или Homo longi, сообщает 24 Канал со ссылкой на ArsTechnica.

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Сначала ученые считали этот череп представителем нового вида из-за его уникальных морфологических черт. Но уже тогда возникали подозрения, что он мог принадлежать к другой ветви гомининов – в частности денисовцев. Новые исследования подтвердили эту гипотезу.

Команда палеоантропологов во главе с Цянем Цзи и палеогенетики под руководством Цяомей Фу смогли извлечь молекулы из черепа, несмотря на то, что ДНК не сохранилась. Зато исследователи получили 95 фрагментов белков из височной кости, из которых по меньшей мере четыре имели денисовские маркеры. Три из них совпадали с образцами белков, закодированными в денисовской ДНК, что было достаточно для уверенного вывода: череп из Харбина принадлежал денисовскому человеку.

Более того, Фу и ее команда смогли добыть митохондриальную ДНК из зубного налета – необычный, но эффективный источник, который также подтвердил родство с денисовцами. ДНК харбинского образца обнаружила связь с по меньшей мере пятью другими известными денисовцами, найденными ранее в Сибири.



Митохондриальная ДНК была изъята из всего 0,3 миллиграмма зубного камня / Фото Qiang Ji/Wensheng Wu/Yannan Ji/Qiang Li/Xijun Ni

Как выглядел денисовский человек

Благодаря чрезвычайно хорошо сохранившемуся черепу, ученые наконец могут предположить внешность денисовца. Он имел плоское, широкое лицо с большими глазницами, тяжелые надбровные дуги и массивные коренные зубы. Его череп был длинным, с большой мозговой полостью, немного вытянутой вперед челюстью, а также демонстрировал сочетание черт древних видов гомининов и современного человека.

Эти признаки указывают на так называемую "мозаичность" – сочетание примитивных и современных черт, что характерно для многих представителей рода Homo. В то же время, несмотря на всю важность этой находки, она представляет только одного индивида. Мы до сих пор не знаем, насколько разнообразными были денисовцы, какими были их тела, рост, или даже пол конкретного образца.



Череп денисовского человека / Qiang Ji/Wensheng Wu/Yannan Ji/Qiang Li/Xijun Ni

Возможно, мы имеем больше остатков денисовцев

Череп из Харбина не является уникальным примером. Исследователи указывают, что другие окаменелости из восточного и северного Китая – в частности черепа из Дали, Хуалун и Дзиннюши – демонстрируют сходство с денисовскими чертами, особенно в строении зубов. Это дает основания предполагать, что мы уже имеем больше остатков денисовцев, чем считалось ранее, но пока не доказали этого.

Теперь цель палеоантропологов – провести детальные генетические анализы других образцов, чтобы подтвердить или опровергнуть их денисовскую принадлежность.

Что теперь с Homo longi

Объявленный в 2021 году новый вид Homo longi фактически теряет свой статус – по меньшей мере в глазах генетиков. Хотя морфология черепа может свидетельствовать об определенной уникальности, молекулярные доказательства не оставляют сомнений: перед нами – денисовец.

Несмотря на всю романтику названия "человек-дракон", главной ценностью этой находки является то, что она впервые позволяет человечеству увидеть лицо загадочной, давно вымершей ветви человеческого рода, которая когда-то жила рядом с неандертальцами и нашими прямыми предками.