Научные сотрудники разгадали код 400-летнего замка с затонувшего корабля

Исследователи из Уэльса с помощью компьютерной томографии разгадали код латунного замка, пролежавшего на дне моря более 400 лет. Четырехбуквенная комбинация оказалась ANCE.

Специалисты Национального музея Уэльса (Amgueddfa Cymru) и Кардиффского университета смогли вскрыть замок XVI века, не повредив его механизм. Для этого они использовали технологию микрокомпьютерной томографии (micro-CT), которая позволяет получать подробные трехмерные изображения внутреннего строения предметов. Об этом пишет Phys.

Как ученые разгадали код старинного замка

Замок изготовлен из латуни и имеет механизм с несколькими вращающимися кольцами с буквами. После сканирования исследователи увидели внутренние выемки механизма и установили, как они должны совпадать с буквами для разблокировки. Правильной комбинацией оказалась ANCE.

Исследование проводилось при участии Дэвида Уильямса, научного сотрудника лаборатории биомеханики опорно-двигательного аппарата Кардиффского университета.

"Микрокомпьютерная томография позволила нам заглянуть внутрь замка, не повредив его", – пояснил Уильямс. По его словам, созданное трехмерное изображение помогло увидеть расположение выемок и определить точную комбинацию.

Какую историю скрывал замок с корабля "Ann Francis"

Артефакт нашли среди сокровищ затонувшего английского корабля "Ann Francis". Судно попало в сильный шторм вечером 28 декабря 1583 года, когда возвращалось из Испании. Из-за непогоды корабль сбился с курса и потерпел крушение у пляжа Маргам недалеко от города Порт-Толбот в Уэльсе.

Замок, вероятно, использовался для защиты небольшого сундука с ценными вещами. Его нашли неподалеку от испанских серебряных монет и двух специальных монетных гирь. Однако исследователи пока не знают, что именно хранилось внутри сундука. Это могли быть документы, ткани или другие предметы, которые не пережили столетия под песком.

Старший куратор нумизматики и истории экономики Уэльса Национального музея Уэльса Аластер Уиллис отметил, что замки с буквенной комбинацией известны в Британии еще с эпохи Елизаветы I. Однако этот экземпляр отличается исключительным состоянием сохранности и возможностью точно установить дату его происхождения благодаря известной дате кораблекрушения. По мнению исследователя, теперь, когда код разгадан, остается другой вопрос – имела ли комбинация ANCE какое-то особое значение для владельца замка.

Где нашли клад и где его можно увидеть

Основную часть сокровищ Энн Фрэнсис обнаружил искатель металлических артефактов Питер Хьюз. Он исследовал пляж Маргам в течение 21 года – с 1996-го по 2017-й. Штормы и перемещение песка постепенно обнажали скрытые под ним предметы XVI века.

По словам Хьюза, когда он впервые увидел замок, его поразили качество изготовления и состояние сохранности. Даже после более чем 400 лет под песком кольца механизма вращались без особых затруднений.

Сейчас замок является частью коллекции артефактов с корабля "Ann Francis", которая экспонируется в Национальном музее набережной (National Waterfront Museum) в городе Суонси. Среди других находок – редкие золотые монеты времен испанских монархов Фердинанда и Изабеллы, а также свисток боцмана.