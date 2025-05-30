Вам это точно нужно: ученые создали электронную татуировку за 20 долларов, которая обнаруживает выгорание

Исследователи из Техасского университета в Остине разработали недорогой электронный сенсор в форме временной "татуировки" для лица, который считывает мозговую активность и помогает выявлять психическое переутомление.

Устройство не только фиксирует перегрузки, но и способно предсказать его заранее, что делает его потенциально полезным для специалистов с высоким уровнем ответственности – авиадиспетчеров, врачей, водителей, военных, спасателей, сообщает 24 Канал.

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Татуировка-сенсор – это тонкий и гибкий беспроводной электрод, который временно прикрепляется к коже лица. Он считывает сигналы мозга (ЭЭГ) и движения глаз (EOG), анализируя уровень умственной нагрузки.

В отличие от традиционных громоздких ЭЭГ-шлемов с проводами, это решение индивидуально адаптируется к лицу человека, что обеспечивает точность данных.

По оценке New Atlas, эта разработка может изменить подход к охране труда и профилактике профессионального выгорания. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Device.

В ходе тестирования шесть добровольцев проходили сложное когнитивное задание dual N-back, которое требует запоминания последовательностей. Сенсоры анализировали пять типов мозговых волн – дельта, тета, альфа, бета и гамма.

Как выяснилось, с увеличением нагрузки возрастала активность дельта- и тета-волн, что свидетельствует о напряжении, тогда как снижение альфа-, бета- и гамма-ритмов уже указывало на усталость. Благодаря алгоритмам машинного обучения система смогла не только фиксировать текущее состояние, но и прогнозировать момент достижения критической черты.

Один сенсор стоит менее, как 20 долларов, а полный комплект с чипом и батареей – примерно 200 долларов. Это существенно дешевле традиционного ЭЭГ-оборудования, стоимость которого может достигать десятков тысяч долларов.

Низкая цена делает технологию доступной. Я мечтаю, чтобы эти сенсоры можно было использовать дома, – отметил соавтор исследования Луис Сентис.

Сейчас команда также работает над версией электронной татуировки, что будет размещаться на голове – это должно еще больше повысить точность измерений. Авторы считают, что в будущем такая технология может изменить стандарты безопасности труда, ведь сегодня психическое состояние работников в критических отраслях почти не контролируется.

Кстати, недавно ученые исследовали влияние сигналов 5G на клетки кожи человека, облучая их частотами с высокой интенсивностью. Оказалось, что сигналы 5G даже в сверхвысоких дозах не меняют структуру ДНК, подтверждая безопасность технологии для человека.