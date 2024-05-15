Устройство для считывания мозга расшифровывает мысли с удивительной точностью

Ученые создали устройство, которое может считывать сигналы мозга человека и переводить его "внутреннюю речь" в понятный нам текст. Конечно, технология еще не приобрела тот вид, который мы порой видим в фантастических фильмах, но это большой шаг к настоящему чтению мыслей.

Детали

В последние годы ученые усовершенствовали технологию, которая считывает и интерпретирует сложные сигналы мозга, которые возникают во время нашей обычной деятельности. Она даже уже помогла людям с речевыми проблемами восстановить определенный уровень коммуникативных способностей. До сих пор значительная часть этой работы заключалась в переводе частично вокализованной или мимической речи человека в слова или аудио. Но ученые из Калифорнийского технологического института, похоже, проложили новый путь в этой новой области, создав устройство интерфейса "мозг-машина" (BMI), которое может переводить внутреннюю речь, по крайней мере на рудиментарном уровне.

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Исследователи привлекли к участию в своем исследовании двух людей с травмами спинного мозга. Обоим имплантировали электроды в супрамаргинальную извилину — участок мозга, который, согласно предыдущим исследованиям, является важным для формирования внутренней речи.

В течение трех дней добровольцев учили представлять, как они произносят различные существующие слова (поле боя, ковбой, питон, ложка, плавание и телефон) и два бессмысленных и полностью вымышленных слова (нифзиг и биндип). Их мозг в это время отслеживали с помощью приборов.

Первоначальные измерения были введены в компьютерную модель, которая пыталась расшифровать и интерпретировать сигналы мозга добровольцев, когда они думали о том, чтобы произнести эти слова во время следующей сессии, проводившейся в реальном времени.

Как и предполагалось, исследователи обнаружили уникальную активность мозга в супрамаргинальной извилине, когда добровольцы обдумывали свою будущую речь, по сравнению с тем, как они ее произносили, что подтверждает идею о том, что она играет важную роль в этом процессе.

В целом модельпервого субъекта и с точностью 23% – речь второго субъекта.

Эта работа является подтверждением концепции высокоэффективного BMI внутренней речи,

– пишут авторы в своей статье.

Очевидно, что это исследование является лишь ранней иллюстрацией потенциала этой технологии. Учитывая значительную разницу между результатами двух добровольцев, также очевидно, что ученым еще многое предстоит узнать о том, как работает наш мозг, чтобы производить внутреннюю речь. И мы, вероятно, еще очень далеки от того, чтобы использовать эти устройства для эффективного перевода мыслей человека, который не имеет возможности внешней коммуникации, например, людей с синдромом замкнутого пространства, что было бы особенно важным применением для таких людей и их близких.

Кроме медицинского применения, умение расшифровывать сигналы мозга, которые подчеркивают внутреннюю речь и мысли, может привести к более радикальным возможностям в будущем. Человечество, например, могло бы создать интерфейсы, которые позволят общаться на расстоянии. Таким образом, сочетание различных видов технологий между мозгом и машиной может когда-то сделать возможным определенную форму чтения мыслей.