В Египте, возможно, нашли второго Сфинкса: что известно о находке

Итальянские исследователи заявили о возможном существовании второго Сфинкса в Египте. Данные спутникового сканирования указывают на большую структуру под песком плато Гиза, а древние изображения могут быть подсказкой к ее расположению.

Древние египтяне могли оставить подсказку о еще одном Сфинксе, высеченную в камне более 3000 лет назад. Речь идет о так называемой "Стела сна", расположенной между лапами Большого Сфинкса на плато Гиза. На ней, по словам исследователей, изображены две фигуры сфинксов, что может свидетельствовать о существовании второй статуи. Об этом пишет Daily mail.

Действительно ли под Гизой есть второй Сфинкс?

Эту идею поддерживает команда итальянских ученых, которые еще в 2025 году заявили об обнаружении крупных подземных структур под плато. Один из исследователей, Филиппо Бьонди, рассказал, что геометрический анализ расположения пирамид и Сфинкса показывает почти идеальную симметрию. По его словам, если провести линию от пирамид до Сфинкса, она указывает на зеркальную точку, где и может находиться второй объект.

Для исследования использовали спутниковый радар, который фиксирует малейшие колебания почвы. По этим данным, под слоем уплотненного песка высотой около 55 метров может скрываться массивная структура. Ученые отмечают, что этот слой состоит не из естественной скалы, а из спрессованного песка.

Предварительные результаты также показали вертикальные шахты и проходы, похожие на те, что уже были обнаружены под известным Сфинксом. Линии на сканах, вероятно, отражают плотные стены подземных каналов, а не пустоты.

Кроме потенциального второго Сфинкса, исследователи предполагают, что под всем плато Гиза может существовать значительно больший подземный комплекс. По словам Бйонди, измерения указывают на "что-то очень большое", что он называет подземной мегаструктурой.

Дополнительным аргументом является геометрия расположения памятников. Если провести линию от центра пирамиды Хефрена до Сфинкса, она формирует точную ось. Зеркальное отражение этой оси от Великой пирамиды указывает на другую точку плато – именно там спутниковые снимки показывают небольшой холм, под которым может скрываться объект.

Этот холм имеет высоту примерно 33 метра. Для сравнения, известный Сфинкс расположен в небольшом углублении, поэтому исследователи не исключают, что второй может быть полностью скрыт под более высоким слоем песка.

Сканирование также показало, что под известным Сфинксом существует сеть шахт и камер. Теперь команда считает, что подобная структура может повторяться и под вторым объектом. Обнаружены не только вертикальные шахты, но и горизонтальные туннели, которые отходят в разные стороны, что усиливает гипотезу о симметричности обоих мест.

Сканирование/ Фото Matt Beall Limitless

В то же время сами исследователи признают, что результаты пока предварительные. Для подтверждения необходимы полевые работы. Они планируют привлечь геологов и провести исследования непосредственно на месте, чтобы определить состав холма и точное расположение структуры.

Как сообщается в Matt Beall Podcast, команда уже подготовила проект для представления египетским властям. В нем описаны потенциальные входы в подземные объекты, в частности несколько шахт между Сфинксом и пирамидой Хефрена. Один из проходов, по словам исследователей, частично заблокирован обломками, но их можно относительно легко убрать.

Если доступ к этим шахтам будет открыт, это может позволить ученым исследовать подземную систему и выяснить, действительно ли под плато Гиза скрыт еще один Сфинкс или даже более масштабный комплекс сооружений.