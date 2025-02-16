В Солнечной системе заметили материю с Альфы Центавра

Канадские астрономы исследовали, сколько материи могло преодолеть межзвездное расстояние и попасть в Солнечную систему из ближайшего галактического соседа – звездной системы Альфа Центавра. Результаты моделирования показали, что такая материя действительно существует, хотя ее недостаточно, чтобы обнаруживать повсеместно.

Последние открытия, такие как астероид Оумуамуа и комета Борисова, подтвердили, что межзвездные объекты не являются редкими гостями в Солнечной системе, отмечает 24 Канал.

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Это вдохновило ученых исследовать процессы, которые могли бы объяснить перемещение материи между звездными системами. Они использовали модели выброса вещества из Солнечной системы, опираясь на траектории долгопериодических комет и астероидов, однако отметили, что вопрос межзвездного переноса еще не изучен достаточно глубоко.

Система Альфа Центавра, которая состоит из трех звезд (Альфа Центавра A, B и Проксима Центавра), имеет возраст около 5 миллиардов лет. Такие зрелые звездные системы, обычно, уже стабилизировали свои орбиты, что означает уменьшение количества выброшенного вещества.

Впрочем, наличие трех звезд и возможных экзопланет значительно повышает вероятность выброса большого количества материи, что и стало основой для расчетов.

Согласно моделям, частицы, которые попадают в Солнечную систему с Альфы Центавра, подвергаются воздействию межзвездной среды, гравитационных и магнитных возмущений. Больше всего шансов на путешествие между системами имеют частицы размером примерно 3,3 микрона, поскольку магнитные поля ограничивают дальность их распространения до 1,5 парсек (около 4,8 световых лет) – именно такое расстояние отделяет нас от Альфы Центавра.

По оценкам исследователей, облако Оорта может содержать более миллиона объектов диаметром более 100 метров, которые происходят из соседней звездной системы. Вероятность обнаружения такого объекта в пределах 10 астрономических единиц от Солнца составляет один шанс на миллион.

Также модели свидетельствуют, что ежегодно в атмосфере Земли может сгорать до 10 микрометеоров из Альфы Центавра. Поскольку эта звездная система приближается к Солнечной системе со скоростью 22 км/с, примерно через 28 тысяч лет она достигнет минимального расстояния в 200 астрономических единиц. Это приведет к значительному увеличению количества межзвездных метеоров, которые будут попадать в атмосферу Земли.

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Исследование показывает, что материал из других звездных систем может попадать к нам естественным путем, без необходимости отправки космических аппаратов. Это открывает новые возможности для науки, особенно если удастся разработать методы для обнаружения частиц из других звездных систем, в частности тех, содержащих экзопланеты.