Что на самом деле происходит с вашими данными, когда вы нажимаете кнопку "Удалить"

Нажатие кнопки "Удалить" создает у нас иллюзию контроля и очистки цифрового пространства. Мы привыкли отправлять ненужные файлы в корзину или закрывать аккаунты, полагая, что они исчезают навсегда. Однако реальность гораздо сложнее: ваши данные часто остаются на месте, ожидая своего часа.

Разница между удалением и полным уничтожением

Основная ошибка большинства пользователей заключается в убеждении, что исчезновение объекта с экрана означает его окончательное удаление. На самом деле, когда вы очищаете корзину на компьютере, операционная система лишь разрывает связь с файлом и помечает место в памяти как свободное для новой записи. Сами данные остаются на диске, пока поверх них не запишут другую информацию. Используя специальные инструменты, профессионалы могут легко восстановить такие "удаленные" документы, пишет 24 Канал.

Существуют гораздо более надежные методы, такие как физическое уничтожение носителя, многократная перезапись блоков памяти или шифрование данных с последующим уничтожением ключа. Однако такие способы дорогостоящи и могут вывести устройство из строя.

В облачных хранилищах ситуация еще более запутанная, потому что информацию в целях безопасности дублируют на многих серверах, что делает полное удаление практически невозможной задачей.

Ловушка аккаунтов-зомби и социальных сетей

Еще одна опасная иллюзия, в которую почему-то верит огромное количество людей, – это уверенность в том, что обычное удаление приложения со смартфона автоматически удаляет и вашу учетную запись. Из-за этого в сети остаются миллионы "аккаунтов-зомби" – заброшенных профилей в соцсетях и интернет-магазинах, на сайтах знакомств или стриминговых платформах. Эти данные становятся легкой добычей для киберпреступников при утечках информации.

В социальных сетях ваши посты могут жить вечно даже после удаления. Комментарии, репосты, ответы других пользователей и интернет-архивы сохраняют контекст и содержание публикаций.

Кроме того, современные модели искусственного интеллекта, обученные на ваших данных, "запоминают" их в своих алгоритмах. Процесс "разучивания" для ИИ представляет собой чрезвычайно сложную техническую задачу, несмотря на юридическое "право на забвение", закрепленное в европейском регламенте GDPR.

Что происходит с резервными копиями

Даже если компания выполняет запрос на удаление персональных данных, это не означает, что они мгновенно исчезают со всех ее серверов. Большинство больших сервисов регулярно создают резервные копии, необходимые для восстановления работы после сбоев или кибератак. Такие архивы могут храниться неделями или даже месяцами, и удаление информации из них происходит только по истечении установленного срока хранения. Именно поэтому многие компании указывают в своих правилах конфиденциальности, что полное удаление данных может занять определенное время даже после подтверждения запроса пользователя.

Почему "право на забвение" не является абсолютным

Многие люди считают, что закон позволяет требовать полного удаления любой информации о себе. На самом деле это не совсем так. Например, компании могут быть обязаны хранить отдельные данные в связи с требованиями налогового законодательства, бухгалтерского учета, борьбы с мошенничеством или для защиты своих интересов в случае судебных споров. В таких случаях информация не используется для рекламы или персонализации сервисов, но определенное время остается в системах в соответствии с законодательными требованиями.

SSD удаляют данные по-другому

Интересно, что современные SSD-накопители работают иначе, чем классические жесткие диски. Они используют механизмы равномерного распределения записи между ячейками памяти, чтобы продлить срок службы накопителя. Из-за этого операционная система не всегда может точно определить, где физически находятся отдельные фрагменты файла.

Для очистки памяти SSD применяется специальная команда TRIM, которая сообщает накопителю, какие блоки больше не нужны. Это ускоряет их фактическое стирание, но в то же время значительно затрудняет как восстановление удаленных данных, так и их гарантированное уничтожение обычными методами.

Криптографическое стирание

В больших дата-центрах все чаще используют так называемое криптографическое стирание. Вместо того чтобы физически перезаписывать огромные массивы информации, данные сначала шифруют, а при удалении уничтожают ключ, необходимый для расшифровки. Без этого ключа информация превращается в набор случайных символов, который практически невозможно восстановить. Такой подход позволяет быстрее и эффективнее "уничтожать" информацию в больших облачных инфраструктурах.