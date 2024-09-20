Угонщик застрял в Chevrolet Corvette и умолял владельца его выпустить, пока не приехала полиция

У злополучного угонщика машин выдался неудачный день. Пытаясь присвоить чужой Chevrolet Corvette Stingray 2023 года, он застрял в салоне, не имея возможности выбраться. Когда владелец автомобиля пришел, вор-неудачник начал просить о помощи.

Что произошло

После завтрака Хулио Солано вернулся на парковку, где он оставил свой Chevrolet Corvette, и увидел, что в нем застрял человек, сообщает издание города Майами Local 10. Мужчина, идентифицирован как Равеш Рабиндранаут, умолял о помощи, поскольку не мог выбраться. Владелец машины снял все это на камеру.

Смотрите также Владелец Cybertruck покрыл машину из нержавеющей стали имитацией того же самого материала

"Это не твоя машина, это моя машина", – обратился к 33-летнему Равешу владелец автомобиля.

"Можно мне выйти?" – слышно, как Рабиндранаут спрашивает Солано во время записи на мобильный телефон.

"Нет, ты не можешь выйти. Мы вызываем полицию", – ответил Солано.

Как все было: видео

Солано вызвал полицию, которая приехала и арестовала похитителя-неудачника. Не совсем понятно, как Рабиндранаут смог попасть внутрь, но именно сложные механизмы открывания дверей не позволили ему покинуть машину.

Українці люблять надійні автомобілі, які споживають небагато пального. Яскравий приклад – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року. Це авто дуже економічне, надійне та перевірене часом. А головне, що зараз воно продається зі знижкою до 86 000 грн.

Почему он не смог выбраться

Последние несколько поколений Corvette оснащался электрическим открыванием дверей. Некоторых владельцев они раздражали, но в этом случае наоборот стали полезными. Дело в том, что ни одна электроника внутри машины не работает без специального ключа. Его отсутствие не позволило угонщику ни запустить двигатель, ни выбраться потом из наружу.

Электрические компоненты автомобиля не работают без ключей, и, к счастью, он не знал о ручном отпирании дверей под сиденьем,

– рассказал Солано в интервью Local 10.

Солано также сообщил, что произошло, владельца элитной компании по прокату автомобилей, который также хранит свои транспортные средства в гараже, где была припаркована его машина.

Что касается Рабиндранаута, то ему было предъявлено обвинение в краже. Он находится под стражей с залогом в размере 2 500 долларов США.