Предупреждения о борьбе с интернет-пиратством провоцируют еще больше пиратства — исследование

Новое исследование показало, что антипиратские сообщения с угрозами на самом деле могут привести к тому, что в некоторых случаях люди будут прибегать к пиратству цифрового контента еще больше. Кроме того, мужчины и женщины реагируют на такие сообщения очень по-разному.

Было обнаружено, что мужчины, как правило, усиливают пиратское поведение после того, как видят сообщения с угрозами судебных исков и других негативных последствий. На женщин антипиратские сообщения, как правило, производят желаемый эффект.

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Детали исследования

Ученые из Портсмутского университета в Великобритании говорят, что это исследование демонстрирует важность различных типов сообщений для разных людей, а также показывает, насколько важным является тон таких кампаний.

Мы уже знаем, что существует много гендерных различий в пиратстве, поскольку мужчины склонны к пиратству больше, чем женщины — они считают это более приемлемым и менее рискованным,

– говорит Кейт Уитман, исследовательница экономического поведения людей из Портсмутского университета.

В исследовании, в котором приняли участие 962 совершеннолетние участники, было использовано три различных типа сообщений: две угрожающие кампании, описывающие правовые и безопасностные последствия цифрового пиратства, и одна, имевшая более просветительский и просоциальный характер.

В то время как просветительские сообщения не имели заметного влияния на уровень пиратства, более агрессивные и угрожающие вызывали существенно разную реакцию между представителями обоих полов. Наиболее угрожающее сообщение привело к 18-процентному росту пиратских действий среди мужчин и 52-процентному падению среди женщин.

"Исследование показывает, что антипиратские сообщения могут непреднамеренно увеличить количество пиратства, что является явлением, известным как психологическая реакция. С точки зрения эволюционной психологии мужчины сильнее реагируют на угрозу их свободе, и поэтому действуют наоборот", – говорит Уитман.

Это не первое исследование, которое предполагает, что антипиратские сообщения приводят к увеличению количества пиратства. Результаты экспериментов также показали, что те, кто уже был наиболее приверженным к приватности, показали наибольшую разницу в своих намерениях увеличить количество пиратского контента после того, как увидели антипиратские сообщения.

Исследователи говорят, что для того, чтобы эта цифра уменьшилась, медиакомпаниям нужно задуматься над тем, как они коммуницируют с людьми по этому вопросу. Угрожающие сообщения могут быть самым драматичным вариантом, но не самым эффективным.

В итоге это исследование показывает, что существует потребность в индивидуальном подходе к антипиратским сообщениям, но если сообщения не могут быть точно нацелены на конкретный пол, их лучше избегать, поскольку они могут привести к стремительному росту пиратства.