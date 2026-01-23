Украина заняла 5 место по уровню цифровых государственных услуг среди всех стран мира

Украина за относительно короткий период совершила рывок в сфере цифрового управления и государственных сервисов. На международном уровне эти изменения уже оценивают как системные и завершенные, а украинский опыт все чаще рассматривают как пример для других стран.

Почему с Украины берут пример?

Во время дня GovTech в Украинском доме в Давосе, впервые состоялся в рамках Всемирного экономического форума, с ключевой панелью выступил Михаил Федоров – бывший министр цифровой трансформации и действующий министр обороны Украины. В своей речи он отметил, что за шесть лет Украине удалось построить полноценное цифровое государство, на что большинству стран мира нужны десятилетия. Подробным отчетом об этом с 24 Каналом поделились представители Ukraine House Davos 2026.

По словам Федорова, сегодня Украина занимает пятое место в мире среди 102 стран по уровню развития цифровых государственных услуг. Одним из ключевых факторов такого результата стало создание экосистемы "Дія". Сейчас сервисом пользуются более 23 миллионов украинцев – это более 70 процентов владельцев смартфонов в стране. В приложении доступны 33 цифровых документа и более 65 государственных услуг. Еще более 150 сервисов работают через сайт.

Украина также стала первым государством в мире, которое ввело цифровые паспорта на национальном уровне. Государственные услуги, которые ранее ассоциировались с очередями и бумажной бюрократией, теперь доступны непосредственно со смартфона.

В 2024 году журнал Time назвал онлайн-браки одним из лучших изобретений года,

– отметил Федоров.

Искусственный интеллект в Украине

Отдельный акцент министр сделал на развитии искусственного интеллекта. Украина уже запустила первого в мире национального агента искусственного интеллекта для предоставления государственных услуг и создала AI Center of Excellence. Этот центр занимается разработкой и внедрением решений на основе искусственного интеллекта в экономике, образовании, медицине и оборонном секторе.

Стратегическая цель – до 2030 года войти в тройку мировых лидеров по использованию искусственного интеллекта в государственном секторе.

Лучше, чем в Швейцарии

Позицию Украины как одного из глобальных лидеров GovTech подтвердил и делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Жербер. Он отметил, что уровень цифровизации украинских государственных сервисов во многих аспектах уже превышает швейцарский. По его словам, скорость принятия решений и внедрения инноваций в Украине стала международным ориентиром.

Швейцария поддерживает цифровую трансформацию Украины с 2015 года через программу EGAP, а общий объем финансирования таких инициатив достиг около 110 миллионов евро.

Отдельно Жербер отметил, что цифровые решения, в частности "Дія", онлайн-браки и образовательная экосистема "Мрия", стали символами современного украинского государства и примером того, как цифровизация повышает устойчивость страны.