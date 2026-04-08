В Украине могут ограничить детям доступ к соцсетям

В Украине могут появиться ограничения на использование соцсетей детьми. Инициативу обсуждают на фоне роста онлайн-активности подростков и рисков, связанных с безопасностью в цифровой среде.

Во время выступления в Верховной Раде Украины народный депутат Юлия Гришина подняла вопрос безопасности детей в цифровой среде и заявила о необходимости возможных ограничений доступа к социальным сетям. Это прозвучало во время пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Почему в Украине заговорили об ограничении соцсетей для детей?

По ее словам, подобные шаги уже рассматривают или внедряют в разных странах мира, среди которых Австрия, Испания, Франция, Малайзия и Бразилия. Она отметила, что Украина также должна реагировать на вызовы, связанные с влиянием интернета на несовершеннолетних.

Как сообщает TSN.UA, для анализа ситуации было заказано исследование в аналитической службе парламента. По его результатам, значительная часть украинских подростков проводит в интернете слишком много времени – каждый четвертый находится онлайн более 7 часов ежедневно. В то же время около 80% детей имеют аккаунты в популярных платформах, в частности Telegram и TikTok.

Исследование также указывает на серьезные риски. Каждый третий ребенок сталкивается с опасными ситуациями в сети, при этом 60% из них не сообщают об этом взрослым. Отдельно отмечается аспект безопасности – за последние три года количество преступлений против национальной безопасности с участием несовершеннолетних выросло в 43 раза. По словам депутата, 22% завербованных Россией составляют именно дети.

Она подчеркнула, что сейчас в украинском законодательстве фактически отсутствуют четкие правила для цифровых платформ и возрастные ограничения для регистрации в соцсетях. Это, по ее мнению, создает дополнительные риски для несовершеннолетних пользователей.

В связи с этим парламентарий призвала коллег начать работу над регулированием этой сферы, чтобы обеспечить большую защиту детей в интернете. Речь идет не только о возможных ограничениях, но и о создании комплексных правил для цифровых сервисов.