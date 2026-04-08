В Україні можуть обмежити дітям доступ до соцмереж

В Україні можуть з’явитися обмеження на використання соцмереж дітьми. Ініціативу обговорюють на тлі зростання онлайн-активності підлітків і ризиків, пов’язаних із безпекою в цифровому середовищі.

Під час виступу у Верховній Раді України народна депутатка Юлія Гришина підняла питання безпеки дітей у цифровому середовищі та заявила про необхідність можливих обмежень доступу до соціальних мереж. Це прозвучало під час пленарного засідання Верховної Ради України.

Чому в Україні заговорили про обмеження соцмереж для дітей?

За її словами, подібні кроки вже розглядають або впроваджують у різних країнах світу, серед яких Австрія, Іспанія, Франція, Малайзія та Бразилія. Вона наголосила, що Україна також має реагувати на виклики, пов’язані з впливом інтернету на неповнолітніх.

Як повідомляє TSN.UA, для аналізу ситуації було замовлено дослідження в аналітичній службі парламенту. За його результатами, значна частина українських підлітків проводить в інтернеті надто багато часу – кожен четвертий перебуває онлайн понад 7 годин щодня. Водночас близько 80% дітей мають акаунти в популярних платформах, зокрема Telegram і TikTok.

Дослідження також вказує на серйозні ризики. Кожна третя дитина стикається з небезпечними ситуаціями в мережі, при цьому 60% із них не повідомляють про це дорослим. Окремо наголошується на безпековому аспекті – за останні три роки кількість злочинів проти національної безпеки за участі неповнолітніх зросла у 43 рази. За словами депутатки, 22% завербованих Росією становлять саме діти.

Вона підкреслила, що нині в українському законодавстві фактично відсутні чіткі правила для цифрових платформ і вікові обмеження для реєстрації в соцмережах. Це, на її думку, створює додаткові ризики для неповнолітніх користувачів.

У зв’язку з цим парламентарка закликала колег розпочати роботу над регулюванням цієї сфери, щоб забезпечити більший захист дітей в інтернеті. Йдеться не лише про можливі обмеження, а й про створення комплексних правил для цифрових сервісів.