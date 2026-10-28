Украина запустила первый спутник собственной связи OBRIA NANO

Украинская компания HIMERA совместно с датской GomSpace вывела на орбиту OBRIA NANO – первый тестовый спутник будущей независимой украинской сети связи. Аппарат уже работает и проходит испытания.

Что известно о запуске

Спутник был запущен 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Он успешно проходит испытания возможностей спутниковой группировки OBRIA в соответствии с планом, пишет GomSpace.

Технические испытания должны дать практический опыт, необходимый для развития проекта и его интеграции в национальную инфраструктуру Украины. OBRIA NANO будет находиться под контролем украинского оператора и работать в интересах стратегической безопасности государства.

Зачем Украине собственная сеть

Цель инициативы – создать собственную спутниковую сеть, диверсифицировать каналы связи и уменьшить стратегическую зависимость от внешней инфраструктуры.

Это возможность заложить основу независимой сети связи Украины. Мы начинаем с проверки технологий на орбите, а наша долгосрочная цель – развить потенциал, который укрепит стратегическую безопасность государства и снизит зависимость от внешних поставщиков услуг связи,

– прокомментировал запуск соучредитель и генеральный директор HIMERA Миша Рудоминский.

В перспективе в рамках проекта планируется развернуть группировку спутников, которая будет обеспечивать связь на всей территории Украины и дополнять европейские спутниковые сети. Так будут созданы предпосылки для независимой украинской системы спутниковой связи.

Следующим этапом станет локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине. По словам HIMERA, это позволит развивать собственные технологии в сфере спутниковых коммуникаций и постепенно наращивать украинские производственные мощности.

Что известно о разработчиках

GomSpace – международный поставщик решений в сфере малых спутников. Ее продукцией и услугами пользуются клиенты более чем в 60 странах. Помимо производства средств разведки и связи, компания предлагает услуги по развитию национального космического потенциала: быстрое развертывание орбитальных аппаратов, обучение эксплуатации спутников, локализацию производства с привлечением местных поставщиков и учебных заведений.

Мы рады сотрудничеству с компанией HIMERA и возможности ускорить реализацию этой важной инициативы. Наша общая цель – укрепить независимый коммуникационный потенциал Украины и способствовать ее долгосрочной безопасности и экономическому развитию,

– заявил генеральный директор GomSpace Карстен Драхманн.

HIMERA – украинский разработчик и производитель защищенных средств связи, в частности радиостанций HIMERA G1 PRO и ретрансляторов HIMERA B. Компания была основана в 2022 году в ответ на потребности фронта, а сейчас ее разработками интересуются и страны НАТО. Ранее украинская компания Stetman и GomSpace также договорились о создании совместного предприятия, которое будет выпускать спутники в Украине.

Почему вопрос стал актуальным

После распада СССР Украина осталась со своей космической отраслью, но зависимость от сотрудничества с Россией и недостаток финансирования завели ее в тупик. В то же время потребность в спутниковой разведке и связи на поле боя стала критической, пишет Defense Express.

Последние события это подтвердили. 14 октября 2026 года SpaceX ограничила скорость терминалов Starlink, что сильно повлияло на использование дронов как ударных, так и зенитных. 19 октября советник по вопросам технологических инноваций Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" рассказал ВВС, что ограничения помешали в полной мере использовать дроны-перехватчики против реактивных "Шахедов", ведь им необходима спутниковая радиосвязь.

21 октября пресс-секретарь Еврокомиссии Томас Ренье призвал SpaceX немедленно возобновить услуги Starlink в Украине в полном объеме. Он также подчеркнул, что Европе нужны собственные спутниковые мощности, в частности планируемая группировка Iris2 из более чем 300 спутников, к которой может присоединиться Украина. 24 октября Минобороны сообщило о возобновлении работы военных сетей Starlink и Starshield на высоких скоростях. Владимир Зеленский отметил, что этого достаточно для фронтовой логистики и защиты от реактивных "Шахедов".