Умные стеклянные двери Feather River могут становиться непрозрачными по вашему желанию

Стеклянные двери – это отличное решение днем, ведь они пропускают много света. Однако все меняется ночью, когда они открывают беспрепятственный обзор вашего дома или комнаты. В Home Depot есть разумное решение для этой проблемы.

Как это работает

Двери под названием Feather River могут переключаться с прозрачных на непрозрачные по установленному вами расписанию, с помощью голосовой команды или нажатием физической кнопки на самой двери. Это отличное решение, когда вы хотите регулировать степень вашей приватности. Они в основном изготавливаются как обычные двери, но имеют особое стекло, которое работает с приложениями для "умного" дома, чтобы управлять прозрачностью с телефона.

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Самое интересное, что цена новинки аналогична цене обычных дверей от этой же компании: она зависит от того, сколько стекла встроено в конструкцию и составляет 798 долларов за двери с небольшим окном сверху (стекло занимает четверть размера двери), 899 долларов за половину размера и 998 долларов за полноразмерное стекло.



Два варианта "умных" дверей от Home Depot / Фото Home Depot

Feather River могут подключаться к таким системам умного дома, как Amazon Alexa или Google Home, но компания The Home Depot предлагает в первую очередь это делать с ее собственным приложением для умного дома Hubspace. Дело в том, что она продает также ряд других устройств для "умного" дома, которые пользователи могут для удобства собрать в одном приложении от самой компании. Здесь и светильники, и вентиляторы, и термостаты, и бытовая техника и куча других принадлежностей.

Умное стекло работает через Bluetooth и Wi-Fi и требует постоянного питания. Двери имеют встроенную в раму батарею, которая питается от USB-кабеля, если поблизости есть розетка. Батарею можно снять, и в комплекте с дверью идет вторая батарея и зарядное устройство.



Умные двери со стеклом на всю высоту корпуса / Фото Home Depot

Компания позиционирует продукт именно как входные двери, а потому они поставляются с защитными свойствами, чтобы противостоять сложным погодным условиям – дождю, морозу, ветру и другим явлениям. По словам The Home Depot, стекло имеет внешнюю безопасную прочность, а вскоре появится вариант, который сможет выдерживать даже ураганные ветры.