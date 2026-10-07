Apple и LG готовят новые устройства для умного дома – стали известны подробности

Apple и LG готовят сразу несколько новых устройств для умного дома. Регуляторные документы уже позволили увидеть их дизайн и раскрыть часть технических возможностей.

Первые подробности о трех новых устройствах LG появились благодаря документам Федеральной комиссии по связи США (FCC). В них содержатся чертежи расположения маркировки, трехмерные изображения корпусов и результаты технических испытаний. Об этом пишет Macrumors.

Какие устройства Apple и LG готовят для дома?

Речь идет об умном термостате, датчике температуры и умном замке. LG будет продавать их под собственным брендом, однако, по данным Bloomberg, Apple участвует в разработке этой линейки, в частности помогает с дизайном, функциями и инженерными решениями.

При этом название Apple непосредственно в документах FCC не упоминается. Информация о сотрудничестве стала известна благодаря предыдущему отчету Bloomberg.

Умный термостат получил радар. Термостат с номером модели TMCTAW5W имеет круглый корпус, похожий на небольшую шайбу, с приподнятым краем. На задней панели расположены разъем питания и два круглых выступа в нижней части.

Устройство работает от переменного тока напряжением 24 вольта. В центральной части задней панели размещены логотип Matter и QR-код для настройки, а вокруг них нанесена регуляторная информация.

Клеммы для подключения проводов расположены в двух изогнутых рядах слева и справа. В документах с инструкциями для печати также присутствует логотип LG.

Термостат поддерживает Wi-Fi на частотах 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth и Thread. Но одна из самых интересных его особенностей скрыта внутри. Отчет о радиоиспытаниях FCC подтверждает наличие встроенного радара на частоте 60 ГГц. Такой радар потенциально может использоваться для определения присутствия человека или его приближения к устройству.

Инсайдер под псевдонимом pdfu также сообщил о ряде настроек термостата. Среди них – режим "Far Sight Display", отображение влажности, регулировка яркости экрана и выбор языка. Пользователи также смогут калибровать температуру и устанавливать температурный сдвиг. Это позволит корректировать показания устройства, если они отличаются от фактической температуры.

Датчик будет работать от батарейки

Второе устройство – датчик температуры TMST2A6W. Он также имеет круглый корпус, но значительно более простую конструкцию.

Питание обеспечивает сменная батарейка CR2477 на 3 вольта. На задней части расположены название устройства, номер модели и информация о производстве, нанесенные по внешнему краю.

В центре находится QR-код Matter для подключения, обозначение батареи и сертификационная маркировка UL. Техническая документация подтверждает поддержку Bluetooth Low Energy и Thread.

По информации pdfu, устройство измеряет не только температуру, но и влажность. Для установки на металлических поверхностях датчик оснащен магнитной задней панелью. Если же его нужно закрепить на другой поверхности, в комплекте предусмотрена металлическая пластина с клейким слоем.

Батарейку можно заменить. Сам датчик также будет уведомлять пользователя о необходимости замены элемента питания.

Умный замок сможет определять местонахождение смартфона

Третье устройство – умный замок TMCDD15. Для него LG готовит как минимум два цветовых варианта – Graphite и Silver, соответственно с номерами моделей TMCDD15G и TMCDD15S.

Внутренний блок замка имеет удлиненную форму с прямыми боковыми сторонами и закругленными верхней и нижней частями.

В верхней половине расположен отсек для четырех батареек AA, установленных вертикально рядом друг с другом. Ниже находится большая круглая поворотная часть, занимающая почти всю ширину корпуса. Код Matter и регуляторная информация расположены над батарейным отсеком.

Замок поддерживает Bluetooth, Thread, NFC и ультраширокополосную связь UWB. Именно последняя технология играет важную роль в автоматическом открывании.

Согласно документу FCC, сначала замок проверяет учетные данные совместимого устройства через Bluetooth. После этого UWB определяет его положение, и только тогда система предоставляет доступ.

Такая схема позволяет реализовать автоматическое открывание в зависимости от близости устройства. То есть замок может не просто определять, находится ли поблизости авторизованный смартфон, но и проверять его точное расположение.

По данным pdfu, цифровая клавиатура замка может поворачиваться наружу. В комплекте также имеется специальный поворотный штифт, который позволяет ограничить движение механизма в одну сторону, чтобы он не ударялся о соседнюю стену.

Среди настроек предусмотрены управление световым кольцом сенсорной панели, звуковое предупреждение"Door Left Audio Alarm" и регулировка громкости звуков замка.

Также заявлены автоматическое открывание, открывание прикосновением, аварийное питание и главные коды доступа. В комплекте будут два механических ключа. Замок совместим с креплениями размером 60,3 и 69,9 миллиметра.

Это лишь часть новой линейки

Три устройства, которые уже удалось увидеть в документах FCC, являются лишь частью более широкой серии. Всего LG якобы готовит семь продуктов, созданных при участии Apple.

В число остальных устройств должны войти проводной видеодомофон, внутренняя камера безопасности, внешняя камера безопасности и камера с прожектором.

При этом LG будет заниматься продажей аксессуаров под собственным брендом, а также их производством и поддержкой. Apple, по имеющейся информации, помогает формировать дизайн, функциональность и инженерную часть продуктов. Для Apple такая модель сотрудничества может стать способом быстрее расширить собственную экосистему умного дома, не беря на себя производство и послепродажное обслуживание всех устройств.

У компаний уже есть опыт совместной работы. Ранее LG выпускала мониторы UltraFine 4K и 5K, разработанные для использования с компьютерами Mac. Сама LG также активно развивает направление "умного дома". В 2024 году компания приобрела 80% компании Athom, разработавшей платформу Homey для управления устройствами умного дома.

Apple готовит масштабное расширение домашней экосистемы

Новое сотрудничество с LG вписывается в более широкие планы Apple по развитию устройств для дома. Компания, по имеющимся данным, готовит новый домашний хаб, Apple TV 4K и HomePod mini. Их презентация ожидается 13 октября.

В долгосрочной перспективе Apple также работает над более дорогостоящим домашним хабом с дисплеем, установленным на роботизированной конструкции. Отдельно компания разрабатывает собственную камеру и датчик для безопасности дома на основе искусственного интеллекта.

Последние устройства будут отличаться от продуктов LG и, по предварительной информации, должны выйти в 2027 году. Таким образом, Apple одновременно развивает собственные домашние устройства и формирует более широкую экосистему благодаря партнерству с LG. Если планы компаний будут реализованы, пользователи получат целую серию аксессуаров, способных работать вместе в рамках современной системы умного дома.