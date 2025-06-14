Ученые показали уникальный снимок звезды, на орбите которой формируется новая планета-гигант

Астрономы впервые получили изображение звездной системы, где, вероятно, формируется гигантская планета, которая когда-то превзойдет по массе Юпитер. Фото, сделанное с помощью одного из самых мощных телескопов в мире, показывает все в невероятных деталях.

Рождение планеты на глазах у науки

Астрономы зафиксировали уникальное явление – рождение гигантской газовой планеты вблизи молодой звезды 2MASSJ1612, расположенной в 430 световых лет от Земли. Благодаря телескопу VLT Европейской южной обсерватории в Чили, название которого расшифровывается как "Очень Большой Телескоп", исследователям удалось сделать впечатляющее инфракрасное изображение, на котором видно диск пыли и газа вокруг звезды. В центре диска – темное кольцо, которое свидетельствует о том, что на орбите формируется массивная планета, которая активно поглощает окружающий материал, сообщает 24 Канал со ссылкой на arXiv.

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По словам Кристиана Гински, астрофизика из Университета Голвея в Ирландии, планета может в результате стать в несколько раз массивнее Юпитера. Она создает промежуток в диске, втягивая, как пылесос, пыль и газ вокруг. Такой процесс наблюдается чрезвычайно редко – большинство экзопланет, которые открывают астрономы, уже сформированы и зрелые.

Уникальные наблюдения

Новое исследование впервые позволило наблюдать систему 2MASSJ1612 в рассеянном ближнем инфракрасном свете. Это позволило обнаружить детали, которые ранее были недоступны: в частности, два спиральных рукава, простирающихся из центра диска. Они возникают из-за гравитационного воздействия планеты, которая формируется, что создает волны плотности в окружающем материале – подобно тому, как камень, брошенный в воду, создает ряды рябей.

Гински объясняет, что такие структуры – вырезанные кольца или спиральные рукава – иногда появляются отдельно в других снимках молодых систем. Но случай 2MASSJ1612 уникален тем, что показывает обе структуры одновременно, как и предсказывают теоретические модели формирования планет.

Группа исследователей уже создала компьютерную симуляцию этой возможной гигантской планеты и надеется подтвердить ее существование с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Результаты своего исследования ученые обнародовали 9 июня на платформе препринтов, поэтому пока открытие ожидает рецензирования. Если статью примут, ее опубликуют в научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Исследователи стремятся лучше понять, как рождаются планетные системы – включая такие, как наша. По словам Гински, пока подтвержден только один случай планеты, обнаруженной в состоянии формирования, а еще несколько остаются неподтвержденными кандидатами.