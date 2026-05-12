Unitree создала гигантского робота весом полтонны, которым можно управлять изнутри

Китайская компания Unitree продемонстрировала необычную машину, которая больше напоминает боевых мехов из видеоигр и фантастических фильмов. Внутри робота предусмотрели место для человека, а сам проект уже вызвал волну дискуссий в сети.

Экспериментальный робот GD01 – большая двуногая платформа с двумя руками и кабиной для оператора внутри корпуса, пишет cnEVPost. Проект действительно выглядит, как будто его перенесли из научной фантастики или японских меха-аниме.

Смотрите также Буддийский храм в Сеуле допустил гуманоидного робота к церемонии

Что умеет GD01?

Во время демонстрации основатель компании Ван Синсин (Wang Xingxing) показал, как машина передвигается на двух ногах, а также переходит в режим движения на четырех конечностях. В таком положении робот буквально "прогибается" вперед, а человек внутри оказывается почти лежа лицом вверх.

По словам компании, GD01 может работать как полностью автономно, так и с оператором внутри. Именно поэтому Unitree называет машину своеобразным "аватаром", который способен выполнять физически сложные задачи, недоступные человеку из-за ограничения силы или мобильности.

В коротком ролике робот демонстрирует грубую физическую силу – одним ударом руки он разрушает стену из бетонных блоков. Несмотря на это, Unitree отмечает, что проект имеет гражданское назначение, а использовать подобные машины нужно "ответственно и осторожно".

Unitree GD01 – смотреть видео:

Вместе с человеком внутри GD01 весит около 500 килограммов. Если робот когда-нибудь доберется до коммерческого рынка, его стартовая цена составит примерно 650 тысяч долларов. Других характеристик компания пока не раскрывает – неизвестными остаются запас хода, тип питания, мощность приводов и даже приблизительные сроки запуска продаж.

Аналитики и профильные медиа считают, что GD01 прежде всего выполняет роль демонстрации технологических возможностей компании и инструмента для привлечения внимания инвесторов перед возможным IPO.

Практические сценарии использования

Несмотря на футуристический вид, подобные роботы могут получить вполне практические сценарии применения. В первую очередь – дистанционное выполнение опасных или физически сложных работ. Исследователи в сфере телеприсутствия и телеоперации уже несколько лет рассматривают человекоподобных роботов как платформу для работы в средах с повышенным риском – например, во время аварий, пожаров, химических утечек или ликвидации последствий стихийных бедствий.

Еще одно перспективное направление – промышленность и логистика. Роботы такого типа могут переносить тяжелые объекты, работать в сложных для человека условиях или выполнять монотонные операции без перерывов. У научных работах, посвященных телеоперации гуманоидов, уже демонстрировали сценарии, где робот вместе с оператором перемещает большие грузы или выполняет точные манипуляции руками.

Сама Unitree Robotics активно продвигает своих гуманоидов для инспекции, сопровождения посетителей, работы на производстве и образовательных задач. Компания также демонстрировала роботов на массовых мероприятиях и телешоу, превращая их в инструмент маркетинга и популяризации технологий.

Технологии "под капотом"

Современные человекоподобные роботы вроде GD01 сочетают сразу несколько сложных технологических систем. Основой выступают высокоточные электроприводы и редукторы, которые управляют десятками суставов в реальном времени. Для стабилизации движения используются инерционные датчики, камеры, лидары и системы компьютерного зрения.

Отдельную роль играет программное обеспечение. Новые поколения роботов все чаще используют ИИ-модели для анализа окружающей среды, балансировки и планирования движений. Например, гуманоиды Unitree уже демонстрировали сложные акробатические движения, боевые элементы и брейкданс благодаря системам управления нового поколения.

Для управления такими платформами активно развиваются системы телеоперации – от VR-шлемов до костюмов захвата движения. Научные исследования показывают, что оператор может буквально "передавать" роботу движения собственного тела, а также получать обратную тактильную связь через системы force feedback.

Из-за огромного количества сенсоров такие машины генерируют колоссальные объемы информации. По оценкам специалистов отрасли, один гуманоид может создавать до 5 – 10 терабайт данных в сутки, постоянно обрабатывая потоки с камер, датчиков силы, IMU-модулей и систем навигации, как утверждает эксперт AI & Robotics Илир Алиу (Ilir Aliu).

Экономика и рынок Mech-роботов

Рынок человекоподобных роботов сейчас переживает период взрывного роста. По данным аналитиков MarketWatch, глобальный сегмент гуманоидов может вырасти до 25 миллиардов долларов уже к 2030 году, а в оптимистических сценариях – превысить 200 миллиардов долларов к середине следующего десятилетия.

Китай в этой сфере стал одним из главных центров развития. Именно китайские компании сейчас активно снижают цены на роботов и масштабируют производство. По оценкам Omdia и других исследователей рынка, Unitree Robotics уже контролирует более 30% глобального рынка гуманоидов по количеству поставок.

При этом индустрия до сих пор находится на раннем этапе развития. Большинство продаж приходится не на массовых потребителей, а на университеты, исследовательские центры, лаборатории и государственные программы. Reuters и Financial Times отмечают, что "реальных" коммерческих сценариев для таких роботов пока немного, а инвесторы делают ставку прежде всего на будущий потенциал отрасли.

Именно поэтому компании вроде Tesla, Boston Dynamics, Figure AI и Unitree Robotics сейчас активно конкурируют не только технологиями, но и способностью первыми найти действительно массовое применение для гуманоидов.