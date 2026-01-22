Шесть возможностей USB-порта телевизора, о которых вы могли не подозревать

USB-порт на телевизоре годами воспринимается как декоративный элемент или технический рудимент. Большинство пользователей почти не обращает на него внимания, сосредотачиваясь на стриминговых сервисах и приложениях, работающих через интернет. Впрочем, этот неприметный разъем способен значительно расширить сценарии использования телевизора без дополнительных затрат и сложных настроек.

Почему USB-порт в телевизоре гораздо полезнее, чем кажется?

USB-порт в современных телевизорах выполняет значительно больше функций, чем простое подключение сервисного оборудования. В повседневном использовании он может заменить несколько отдельных устройств и упростить доступ к контенту, пишет 24 Канал.

Воспроизведение медиафайлов без интернета

Одна из самых практичных возможностей – воспроизведение видео, музыки и фото непосредственно с USB-накопителя. После подключения флешки или внешнего жесткого диска телевизор автоматически запускает встроенный медиаплеер, если это предусмотрено его функциями. Это позволяет просматривать фильмы, сериалы или ваши собственные видео без буферизации и потери качества, что часто случается во время стриминга. Локальные файлы сохраняют оригинальное разрешение и битрейт, что особенно заметно на больших экранах.

Большинство моделей без проблем поддерживают форматы JPEG, MP4, MP3 и другие распространенные типы файлов. Если какой-то формат не открывается, его легко конвертировать на компьютере или смартфоне, или же скачать новый плеер, который сможет воспроизводить ваш тип файла.

Питание и зарядка устройств

USB-порт телевизора может выполнять роль удобного источника питания. Он не подходит для быстрой зарядки смартфонов, но без проблем справляется с наушниками, беспроводными гарнитурами или геймпадами. Это особенно полезно, когда розеток рядом с телевизором ограниченное количество.

Кроме того, USB-порт часто используют для питания стриминговых приставок и компактных медиастиков. В таком случае отпадает необходимость занимать отдельную розетку адаптером питания.

Большой экран для работы и учебы

Подключенный USB-накопитель позволяет открывать документы, таблицы, презентации и PDF-файлы прямо на телевизоре. Для базовых задач этого вполне достаточно. В сочетании с подключением ноутбука или функцией дублирования экрана телевизор превращается в большой рабочий дисплей, удобный для анализа данных, совместного обсуждения или подготовки презентаций.

Для более комфортной навигации можно подключить клавиатуру и мышь через другой USB-порт, если таковой имеется.

Цифровая фоторамка для дома

Еще один простой, но эффектный сценарий – использования телевизора как фоторамки. Слайдшоу из фотографий из путешествий или семейных архивов легко запускать с флешки. Такой режим часто используют во время встреч или праздников, чтобы экран не оставался пустым. Некоторые телевизоры поддерживают анимационные переходы и фоновую музыку, что добавляет атмосферности.

Запись эфирного телевидения

Часть моделей поддерживает функцию записи телепередач на USB-накопитель. Она известна как персональный видеорегистратор. После подключения совместимой флешки или диска телевизор может записывать эфир, чтобы потом просмотреть в удобный момент, ставить трансляцию на паузу, перематывать или откладывать просмотр на более долгий период. Названия функции могут отличаться в зависимости от производителя, а поддержка зависит от конкретной модели.

Ручное обновление программного обеспечения

Когда телевизор не имеет доступа к интернету или возникают проблемы с сетью, USB-порт становится альтернативным способом обновления системы. Производители позволяют скачать файл прошивки с официального сайта на USB-накопитель и установить его вручную через меню телевизора. Это надежный способ поддерживать актуальную версию программного обеспечения без подключения к сети.